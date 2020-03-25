Погода в начале длинных выходных

В Москве погода без осадков продержится до воскресенья 29 марта включительно, когда днем будет до +14…+15°, сообщает Гидрометцентр России. До этого, на ближайшие три дня синоптики прогнозируют плюс 11-13 градусов.

Начало следующей недели, объявленной президентом РФ выходной для всей страны, в столице будет отмечено температурами куда меньшими, облачностью и осадками. Днем в понедельник, 30 марта ожидается 6-11 градусов тепла, а во вторник еще холоднее: от 2 до 7 градусов выше ноля.

В Санкт-Петербурге в субботу, 28 марта ожидается прогрев до плюс 10, в воскресенье - только плюс 4 градуса, а позже, в начале недели, температура воздуха опустится до 3 градусов 30 марта в понедельник и чуть поднимется до 4 градусов тепла во вторник, 31-го.

А вот в Самарской области устойчивое потепление: от плюс 5 градусов в четверг, 26 марта (после плюс 1 в среду) - и постепенно до плюс 12 во вторник, 31 марта. Без осадков.

На Урале, в Екатеринбурге от +5 в четверг до 10 градусов тепла в понедельник, 30 марта, и лишь на один градус меньше 31-го, во вторник. И также без осадков.

В Сочи в эти же дни ожидается, соответственно, плюс 15, плюс 17 и плюс 18 в четверг, в пятницу и в субботу, 27 марта. А вот в воскресенье - 16 градусов, в понедельник и во вторник - 13 градусов тепла.

В Красноярске конец недели прохладный, температуры в четверг 3°, затем 7°, 5° и в воскресене 4° тепла. А в понедельник ожидается плюс 7, во вторник - плюс 8 градусов. Нелохое начало отпускной недели.

Заглянем еще на Ямал и на Дальний Восток. В Ямало-Ненецком округе вариации от 3° в субботу, 28 марта - до -2° 31-го во вторник. А в Хабаровском крае - настоящая весна, хотя и немного неровная: от 13° в четверг до 3° в субботу, но затем обещано 10° в воскресенье и 13°, потом 12° в понедельник и вторник, 31 марта. На Камчатке же холоднее: в Петропавловске в четверг и в пятницу еще 4 и 5 градусов тепла соответственно, а потом до вторника синоптики прогнозируют температуру воздуха около 2-3 градусов выше ноля. Выше ноля - это главное. И выше носы, друзья!