Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию РФ

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который утверждает перенос даты общенародного голосования по поправкам в Конституцию России, сообщает пресс-служба Кремля. В документе говорится, что дата голосования переносится и будет определена отдельным указом президента России, передает РИА «Новости».

«Установить, что дата проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, определяется отдельным указом президента Российской Федерации», - говорится в указе. Сообщается, что указ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее президент России, обращаясь к нации, отметил, что для правительства приоритетом является здоровье и безопасность россиян, в этой связи, принимая во внимание эпидемиологическую обстановку в мире, возможен перенос даты голосования по поправкам. Первоначально референдум планировался на 22 апреля.

Напомним, на период 25 марта ВОЗ сообщает о более 400 тыс. заболевших новым коронавирусом в мире. В Китае, откуда пошла вспышка эпидемии, сегодня прослеживается положительная динамика и отсутствие новых случаев инфекции внутри страны. Наиболее страдающей от быстрого распространения коронавируса сегодня стала Италия, где насчитывается почти 70 тыс. инфицированных. На помощь итальянским медикам Россия отправила 14 военно-транспортных самолета с военными медиками и вирусологами на борту. Также в Италию была доставлена необходимая аппаратура.