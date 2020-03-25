Путин выступит с обращением к нации из-за коронавируса

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин через несколько часов обратится к нации по телевидению в связи с ситуацией с коронавирусом. В настоящее время работа над обращением завершается, по телевидению выступление ожидается через несколько часов, добавил представитель Кремля.

По данным на 25 марта в России насчитывается 658 инфицированных новых коронавирусом, из которых 410 находятся в Москве. 29 человек выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением.

Напомним, в конце прошлого года в китайском мегаполисе Ухань зафиксирована вспышка неизвестной коронавирусной инфекции. ВОЗ 11 марта признала распространение вируса в мире пандемией. По данным на 25 марта в мире зафиксировано более 400 случаев заражения, в 170 странах мира, из которых 70 тысяч инфицированных находятся в Италии. 109 тысяч заболевших вылечились. В Китае, откуда пошло заболевание, эпидемия пошла на спад, внутри страны не зафиксированы новые случаи заражения. КНР постепенно налаживает внутренний туризм.