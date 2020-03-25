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Россия предлагает США помощь по борьбе с коронавирусом

Москва, 25.03.2020
  • Россия предлагает США помощь по борьбе с коронавирусом

Из открытых источников

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о готовности Москвы оказать помощь США в борьбе с коронавирусом COVID-19, передает РИА «Новости».

Посол уточнил, что российские тесты по выявлению коронавируса являются высокого качества и, если потребуется РФ окажет соответствующую помощь американской стороне. При этом дипломат отрицает информацию, которая появляется в американских СМИ, о неэффективной работе российского правительства в борьбе с пандемией.

«Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию. Простые граждане Америки должны знать — Россия при необходимости будет готова помочь и США», - рассказал Антонов.

Он напомнил, что РФ неоднократно предлагала помощь в тушении пожаров в Калифорнии.

Заявление посла публикуется на странице посольства в соцсети фейсбук. Комментируя заявления некоторых СМИ США о неэффективной работе российского правительства против коронавируса, посол заявил, что подобная информация является «грубой попыткой переключить внимание рядовых американцев с тяжелой ситуации с коронавирусом».

Коронавирус в России

«Все делается неуклюже, грубо, с тиражированием лжи», - считает Антонов. Он добавил, что уровень заболевших в России продолжает оставаться на «беспрецедентно низком уровне», тогда как в США на 25 марта зарегистрировано 54,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. США находятся по данному печальному показателю на третьем месте в мире после Китая (81,2 тыс.) и Италии (69,2 тыс.).

Карта распространения коронавируса онлайн здесь: maps.arcgis.com 

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