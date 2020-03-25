Рынок просел на обращении президента к нации

Обращение президента РФ Владимира Путина к нации по вопросу коронавируса негативно повлияло на рынок акций. Но к концу торговой сессии в среду индексы отыграли падение.

В течение дня индекс Мосбиржи показатель поднимался выше 2500 пунктов впервые с 11 марта и опускался до 2379 пунктов после обращения президента. В ходе него Путин объявил внеочередную выходную неделю (с 30 марта по 3 апреля) из-за эпидемии. Опасения такие каникулы вызывают в основном у малого и среднего бизнеса, которые из-за пандемии терпят серьезные убытки. Все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти, банки, медицина, продолжат работу. Мосбиржа также продолжит проведение торгов в выходную неделю.

Закончил торговую сессию в среду индекс Мосбиржи, прибавив+1,52% до 2452,69 пунктов. «Долларовый» РТС подрос на +1,70% до 981,69 пунктов.

Стоимость Brent по состоянию на 19:11 мск составила 26,9 долларов за баррель (падение -0,92%). Российская валюта слабеет – до 78,94 рублей за доллар.

ЦБ РФ в числе прочих щадящих мер на фоне коронавируса рекомендовал банкам до 30 сентября не взыскивать жилье по ипотеке, если это единственное жилье заемщика с вирусом. На этом фоне проседают акции ВТБ (-0,24%) и «Сбербанка» (обыкновенные -2,37%, «префы» -2,26%). Снижаются акции энергетиков: «Энел Россия» (-3,56%), «Россети» (-3,35%), «ТГК-1» (-2,85%).

Растут акции «Аэрофлота» (+6,23%) на новостях о вывозе компанией россиян спецбортами из зарубежных стран. Хорошо торгуются акции нефтяных компаний: «Сургутнефтегаз» (+5,01%), «Лукойл» (+2,14%), «Роснефть» (+2,09%). В плюсе также «Новатэк» (+6,74%), «АЛРОСА» (+5,55%), «Полюс» (+4,98%) и «Норникель» (+4,74%).