Скончалась народная артистка СССР Инна Макарова

Печальная новость пришла в среду 25 марта, не стало народной артистки СССР Инны Макаровой. Актриса умерла на 94-м году жизни, о чем сообщила «Интерфаксу» дочь Инны Владимировны - Наталья Бондарчук. Она уточнила, что решение о времени и месте прощания еще не принято.

Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края, советская и российская актриса, в 1985 году ей было присвоено звание народной артистки СССР, лауреат Сталинской премии I степени (1949). Детство и юность прошли в Новосибирске. Всесоюзную славу актрисе принес фильм «Молодая гвардия», вышедший в 1948 году. Была замужем за народным артистом СССР, актером и кинорежиссером Сергеем Бондарчуком.

Снималась в фильмах «Высота», «Женитьба Бальзаминова», «Девчата», «Мертвые души».