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«ТаксовичкоФ» начал работу в Омске

Москва, 25.03.2020
«ТаксовичкоФ» и «ГрузовичкоФ» проводят активную экспансию в города-миллионики России, страны СНГ и за рубеж.

tf-gf-omsk-i-mir.jpg предоставлено пресс-службой «ТаксовичкоФ»
предоставлено пресс-службой «ТаксовичкоФ»

«ТаксовичкоФ», сервис настоящего такси, объявляет о запуске службы такси в Омске. Омск стал очередным городом-миллионником после Петербурга, Москвы и Нур-Султана, где заработал «ТаксовичкоФ». В ближайшее время служба такси начнет работу еще в 10 российских городах, а также находится в активной стадии запуска в 25 городах.

В Омске сейчас доступны классы такси «ТаксовичкоФ»: «Стандарт», «Комфорт», «Минивэн» на 6 мест. На момент запуска база водителей «ТаксовичкоФ» в  городе насчитывает 1300 водителей.

Кроме того, жителям Сибири становятся доступны качественные грузоперевозки от «ГрузовичкоФ», лидера транспортно-логистических услуг. Автопарк сервиса «ГрузовичкоФ» в Омске насчитывает десятки автомобилей и уже к концу текущего года это число увеличится в несколько раз за счет привлечения партнеров. Сервис работает в режиме 24 часов в сутки, 7 дней в неделю.

директор по развитию «ТаксовичкоФ» Анатолий Малышев malyshev-anatoliy_tf.jpg предоставлено пресс-службой «ТаксовичкоФ»
директор по развитию «ТаксовичкоФ» Анатолий Малышев
предоставлено пресс-службой «ТаксовичкоФ»

Синхронизируя свои бизнесы, «ТаксовичкоФ» и «ГрузовичкоФ» к 2025 году планируют масштабировать свое присутствие не только в России и СНГ, а также за рубежом и открыть филиалы на пяти континентах мира. Компании ведут активные переговоры в Европе, Северной Африке, Юго-Восточной и Средней Азии и других регионах мира. Международная мультиязычная бренд-платформа и IT-платформа адаптированы под специфику новых регионов присутствия.

«Омск занимает второе место среди российских городов по доле заказов такси через мобильное приложение. Эта доля составляет 69%, - отметил директор по развитию «ТаксовичкоФ» Анатолий Малышев. - Выход нашего сервиса такси в одном из самых крупных регионов Сибири – стратегическое и перспективное решение. В планах на ближайшие два года выйти во все города-миллионники России».   

Иван Матвеенко, директор по развитию сервиса «ГрузовичкоФ»:

- «ГрузовичкоФ» адаптирует свои операционные модели, бренд-платформы, позиционирование и коммуникационные стратегии, программное обеспечение, ценообразование и продукты под специфику, культурные и исторические особенности второго по величине города Сибири.

Время – это один из важнейших показателей успеха, маркетинговые и операционные аналитики сервиса, видя текущие тренды изменения рынка грузоперевозок и скорость этого изменения, понимают, что в недалекой перспективе на данном рынке в России останется 3-4 игрока (включая наш сервис). Поэтому в своей стратегии «ГрузовичкоФ» обозначает региональное развитие как одно из важнейших направлений.

 

Иван Матвеенко, директор по развитию сервиса «ГрузовичкоФ» matveenko-ivan_gf.jpg ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ "ГРУЗОВИЧКОФ"
Иван Матвеенко, директор по развитию сервиса «ГрузовичкоФ»
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ "ГРУЗОВИЧКОФ"

Отметим, что во всех регионах запуска службы такси «ТаксовичкоФ» и мувингового сервиса «ГрузовичкоФ» реализуется создание суперприложения (SuperApp). На сегодня через собственную IT-платформу помимо такси можно заказать грузоперевозки и эвакуатор. В будущем экосистема будет дополнена каршерингом, доставкой еды, курьерской службой, сервисом подбора авиабилетов и др.

Напомним, за 5 лет работы «ТаксовичкоФ» было открыто более 20 автопарков в Санкт-Петербурге, Москве и Казахстане (г. Нур-Султан). В последние полгода сервис такси вышел в Тверь, Сосновый Бор, Гатчину и Омск. В ближайшем будущем  - Ульяновск, Казань, Нижнекамск, Нурлат, Чистополь и Азнакаево.

Омский филиал сервиса «ГрузовичкоФ» стал - 26-ым по счету. На данный момент полный список логистических услуг сервиса представлен в России (Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Смоленск, Тамбов, Тула, Ульяновск, Уссурийск, Уфа, Хабаровск, Якутск), а также за рубежом в Казахстане (Нур-Султан), Узбекистан (Ташкент). В ближайших планах появление «ГрузовичкоФ» в Набережных челнах, Пензе и Кызыле.

К 2025 году «ТаксовичкоФ» и «ГрузовичкоФ» планируют выйти в 1100 городах России, СНГ и за рубежом. Основой масштабного и успешного регионального развития компаний является консолидация бизнеса с региональным партнером, на основе сильного и современного ПО компаний сервиса такси и грузоперевозок. К 2023 году компании ставят цель увеличить заказы до 1 млн заказов в сутки по России и до 2 млн заказов в других странах мира.

Справка:

«ТаксовичкоФ» - сервис заказа такси основан в 2014 году. Автопарк ежегодно пополняется за счет таксопарков-партнёров и лизинговых программ. Эмитентом выступает ООО «Транс-Миссия» — выполняющая роль агрегатора. ООО «Транс-Миссия» — владелец нематериальных активов. Сервис такси насчитывает порядка 20 тысяч привлеченных водителей. За 5 лет было открыто более 20 автопарков в Санкт-Петербурге, Москве и Казахстане (г. Нур-Султан). В последние полгода компания вышла в Тверь, Сосновый Бор, Гатчину и в ближайшее время выйдет в Ульяновск, Омск, Казань, Нижнекамск, Нурлат, Чистополь и Азнакаево. Объем рынка такси в Санкт-Петербурге оценивается по итогам 2018 г. в 32 млрд рублей. Бренд «ТаксовичкоФ» занимает на нем 11%. Пик роста сервиса «ТаксовичкоФ» пришелся на 2016 год, когда удалось создать существенный поток заказов — почти 10 млн единиц. Средний за год темп роста (CAGR) составил за 4 года 105%.

https://taxovichkof.ru/

«ГрузовичкоФ» - лидер на рынке транспортно-логистических услуг, грузовое такси №1 в России! За 14 лет кропотливой работы сервис «ГрузовичкоФ» выстроил систему грузоперевозок международного уровня, став первыми, кто предлагает клиентам весь комплекс транспортно-логистических услуг – квартирных и офисных переездов, упаковки грузов, подъема на этаж, сборки-разборки мебели. «ГрузовичкоФ» представлен в России (Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Смоленск, Тамбов, Тула, Ульяновск, Уссурийск, Уфа, Хабаровск, Якутск), а также за рубежом в Казахстане (Нур-Султан), Узбекистан (Ташкент). Сервис работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Каждый специалист компании, каждый водитель и грузчик проходят обучение перед выходом на линию, а значит вещи клиентов будут аккуратно упакованы и доставлены без повреждений. На данный момент в России сервис «ГрузовичкоФ» осуществляет ежедневно 7000 доставок, обладает парком из более чем 3500 автомобилей и перевозит 2,2 млн тонн грузов в год.

https://gruzovichkof.ru/ 

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