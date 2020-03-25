ЦБ рекомендовал банкам и МФО реструктурировать кредиты малому бизнесу и самозанятым

Информация с рекомендацией

Банк России разослал кредитным организациям информационные письма, в которых рекомендовал кредитным организациям и МФО реструктурировать займы малому бизнесу и самозанятым, чье положение ухудшилось из-за коронавируса. Как сообщает Finmarket, также им рекомендуется предоставлять субъектам МСП, обратившимся с соответствующим заявлением, отсрочку погашения остатка основного долга и процентов.

Одновременно рекомендуется не начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за ненадлежащее исполнение договора кредита (займа). Данные меры помогут поддержать представителей малого и среднего бизнеса, попавших в сложную ситуацию, и будет содействовать сохранению их способности обслуживать свои обязательства в будущем.

Впрочем, ранее и кредитные организации получили послабления. Так, они получили возможность до 30 сентября 2020 года не увеличивать резервы на возможные потери по ссудам компаниям МСП, если финансовое положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом МФО и кредитным потребительским кооперативам разрешено не увеличивать резервы по задолженности, просроченной после 1 февраля 2020 года, а также по реструктурированным в аналогичных обстоятельствах займам — позволено не признавать их таковыми при формировании резервов на возможные потери.

«При этом информацию о соответствующих решениях, принятых уполномоченными органами управления кредитных организаций, МФО, КПК, и обоснование этих решений рекомендуется направлять в Банк России при представлении отчетности. В обоснование решений рекомендуется включать документальное подтверждение того, что ухудшение финансового положения (качества обслуживания долга или категории качества ссуд) связано с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Стоп-игра

Банки просто должны сделать так, если только они готовы подойти к вопросу разумно и реалистично, полагает шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. В целом ряде случаев они рискуют элементарно дождаться банкротства компании-заемщика и не получить с него потом совсем ничего, если только не поставить сейчас на стоп заемщику как минимум проценты по долгу. А то и может быть необходимо будет скостить часть тела долга, в зависимости от финансового состояния конкретной компании-представителя малого или среднего бизнеса.

Компромисс тут полностью во взаимных интересах, считает эксперт, так как многие сети магазинов с товарами не первой необходимости и туристические фирмы, рестораны и фитнес-залы, фирмы-организаторы детского досуга, салоны красоты на достаточно долгое время почти полностью лишились посетителей и спроса на свои товары и услуги, и лишь немногие из них могут что-то компенсировать предложенными онлайн-сервисами. Большинство из них платят высокую аренду и должны поддерживать хотя бы временно ограниченный уровень зарплат для сотрудников, многие из которых ещё и имеют ипотеку, потребительские кредиты, а вся фирма как целое отягощена при этом взятыми в банках кредитами на развитие.

Сейчас форс-мажор, и продлится ли он официально две-три недели, или дольше, но клиенты все равно будут осторожничать дольше положенного. Активность посещений еще долго будет пониженной, и без понимания со стороны банков, без шагов друг другу навстречу, этот бизнес просто умрет, не в силах расплатиться даже по текущим счетам, не то что по кредитам. Конечно, это далеко не та ситуация, на которую банк мог рассчитывать, выдавая компаниям малого бизнеса кредиты, но ситуация изменилась по не зависящим ни от кого обстоятельствам, и с этим нужно считаться.

В конце концов, отмечает аналитик, банки неплохо зарабатывают на заемщиках, прибыль большинства кредитных организаций за последний год била рекорды, и нужна готовность чем-то в связи с этим поступиться, чтобы доверившийся посулам об улучшении делового климата бизнес остался на плаву и в дальнейшем продолжал бы приносить прибыль и банкам, и госказне. У нас в России пока не так и много людей, кто имеет достаточно средств и энтузиазма начать своё дело, расширять его, и если этим людям позволить обанкротиться, освободившееся место так легко и сразу после этого занято другими будет уже вряд ли, заключает он.

Другое дело, добавляет Пётр Пушкарёв, что со стороны ЦБ тоже нужно больше финансовых шагов навстречу банкам. И можно равномерно распределять уже сейчас пакеты помощи с конкретными круглыми суммами, целевым образом как раз на реструктуризацию кредитов бизнесу и гражданам. А просто понижать нормы резервирования и другими способами понижать планки регулирования, одновременно издавая для банков сверху из ЦБ рекомендации простить всем, кому сами можете, часть долга — этого недостаточно.

Вариантов может не остаться

Такая форма реструктуризации не выглядит надежной формой поддержки, считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По факту бизнес должен доказать кредитору, что у него действительно ухудшилось финансовое положение, банк или МФО или КПК должны будут проанализировать эти доказательства и принять решение. Учитывая, что это рекомендация, а не обязательное требование регулятора, исполнение ее может выполняться далеко не всеми участниками рынка.

На практике, считает эксперт, скорее всего, банки будут завалены обращениями заемщиков с просьбой реструктурировать долг и дать отсрочку по платежам, но далеко не каждая из них будет удовлетворена. Также крайне важно учитывать, что предоставление отсрочки не освобождает от уплаты всех положенных платежей после стабилизации ситуации, то есть после снятия временных щадящих условий бизнеса окажется в шоковом положении, когда необходимо будет возвращать долги в ускоренном режиме, при этом, скорее всего, реальных денег брать будет негде.

Усугубляет ситуацию то, добавляет Дмитрий Жарский, что нет никаких прогнозов как долго продолжится карантин и мировая борьба с коронавирусом. В случае, если это будет происходить более 2-3 месяцев, предприятиям МСП и самозанятым не останется иных вариантов как либо сворачивать деятельность, либо брать новые займы для поддержания бизнеса наплаву. А это прямой гарант роста просрочек и новых банкротств.