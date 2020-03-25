В России в общей сложности под наблюдением находится 112 тысяч человек

В России под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию продолжают оставаться 112 074 человека, сообщает ресурс стопкоронавирус.рф.

«По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 24 марта под контролем остаются 112 074 человека», - говорится в сообщении.

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В документе отмечается, что в общей сложности под наблюдением врачей в России за истекший период 2020 года находились 172 254 человека, было проведено 192 824 исследовательских тестов на наличие нового коронавируса, уточняется в сообщении.

По состоянию на 25 марта в России зафиксировано 498 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

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Общее число заболевших в мире на 25 марта превысило 400 тысяч человек. Почти 70 тысяч инфицированных – граждане Италии, где сегодня сложилась самая сложная эпидемиологическая обстановка.

В начале недели Россия отправила в регион 14 самолетов ВКС РФ, с которыми прибыло более 100 военных медиков и вирусологов. Помощь оказывается в рамках договоренности российского президента Владимира Путина с премьером Италии Джузеппе Конте.