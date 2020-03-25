Великобритания: беспрецедентная защита бизнеса

Правительство Великобритании 24 марта раскрыло новые детали использования пакета поддержки бизнеса в 350 млрд фунтов во время экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает BBC. Эту сумму несколько дней назад обещал выделить Канцлер Британского казначейства Риши Сунак.

Британские СМИ пишут, что это – крупнейшая со времен Второй мировой войны интервенция государства в пользу частного сектора экономики. Тогда же Риши Сунак объявил, что правительство планирует выплачивать работникам 80% их обычного заработка, если он не свыше 2500 фунтов в месяц, чтобы защитить рабочие места. Канцлер заявил, что правительство готово «принять беспрецедентные меры в беспрецедентных условиях».

Эксперты отмечают, что такой шаг вполне адекватен последствиям карантинных мер, принятых в стране, предписывающим британским гражданам не выходить из дома. Они защитят сотни тысяч рабочих мест.

Во вторник же были обнародованы еще две схемы использования пакета поддержки. Первая — компенсация процентов и выплат тела кредита в первые 12 месяцев, выданного малому и среднему бизнесу, вынужденно сократившему свою деятельность в период карантина. Сумма кредита может составлять до 5 млн фунтов сроком до шести лет. Агентом по этой программе выступает Британский бизнес-банк — государственный банк, созданный для расширения кредитования малого и среднего бизнеса.

Вторая программа рассчитана на крупный бизнес. Речь идет о выкупе Банком Англии облигаций, выпущенных компаниями, «вносящими существенный материальный вклад в британскую экономику», испытывающими разрыв в денежных потоках из-за мер борьбы с пандемией коронавируса. Претенденты на это, правда, должны доказать, что до этого были финансово состоятельными.

А дальше, как полагают наблюдатели, правительство сделает еще один шаг: начнет оказывать помощь самозанятым гражданам, которых в Британии 5 млн человек.