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Отрицательные ставки привели к дефициту физического золота в мире

Москва, 26.03.2020
Сбылась мечта Трампа. Отрицательные ставки пришли теперь и в США. Все казначейские векселя с сроком погашения до 3 месяцев торгуются с отрицательной доходностью. В этих условиях инвесторы обращаются золоту, спрос на него превышает все мыслимые масштабы.
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  • Отрицательные ставки привели к дефициту физического золота в мире

Поможем им? Слитки золота на участке плавки Красноярского завода цветных металлов имени В.Н. Гулидова

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Как известно, американский президент с завидной регулярностью в прошедшие годы требовал от ФРС снизить ставки до отрицательных значений, приводя в пример Европу. Теперь это достигнуто де-факто.

На Уолл-стрит разгорелась дискуссия о том, что стало причиной. Большинство объясняют сложившуюся ситуацию следующим образом. 

Многие инвесторы не верят в рост стоимости акций, полагая, что сейчас просто отскок, и предпочитают вкладываться в безопасные активы. Одним из активов-убежищ является золото, однако сейчас наблюдается беспрецедентный спрос на металл, который уже привел к дефициту физического золота. Правда дефицит объясняется еще и прочими факторам, связанными с вирусом и карантином.

Тем не менее, в текущих условиях едва ли не единственной альтернативой для безопасного размещения денег выступают краткосрочные обязательства правительства США. Концентрация спроса в этом сегменте рынка и привела к отрицательным ставкам. 

Если теория верна, это означает, что неудовлетворенный спрос на золото сейчас превышает все мыслимые масштабы. И любой объем драгоценного металла будет раскуплен в тот момент, как только станет доступен.

В целом, учитывая объемы фискальных и монетарных стимулов во всем мире, когда деньги фактически «разбрасывают с вертолета», желание приобрести золото выглядит вполне логичным.

Кстати, из-за нехватки физического золота на рынке образовалась еще одна аномалия. 

На этой неделе цены на фьючерсы оторвались от спотовых, и дивергенция стала беспрецедентной. Последний раз что-то подобное можно было наблюдать в 2016 году. 

Ранее Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA), самый важный в мире орган, занимающийся физическим золотом и его логистикой, опубликовала важное заявление: «Лондонский рынок золота по-прежнему открыт для бизнеса. Тем не менее, волатильность цен фьючерсных контрактов на Comex оказала определенное влияние на работу. LBMA уже предложила свою поддержку CME Group для облегчения физических поставок золота в Нью-Йорк и тесно сотрудничает с Comex и другими ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить эффективное управление глобальным рынком золота».

Многие обрабатывающие предприятия закрыты из-за вируса и не могут предоставить новые объемы золота, а многие крупные игроки вынуждены ликвидировать свои позиции из-за волатильности и маржин-коллов. Все это, безусловно, нарушает нормальную работу рынка. 

Проще говоря, коронавирус нарушил цепочки поставок, и физический рынок золота оказался парализован.

 

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