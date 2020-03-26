Будем помогать национальным чемпионам?*

К сожалению, эпидемия короновируса набирает обороты. И хотя в России пока ее размах не очень велик, президент Путин счел необходимым выступить с обращением к нации, в котором обозначил те меры, которые руководство страны предполагает осуществить, чтобы ослабить влияние эпидемии на экономику и поддержать и граждан, и бизнес.

Что касается бизнеса, то президент сделал акцент на поддержке малого и среднего бизнеса, оговорившись, что речь идет о тех отраслях, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией. Он объявил, что компаниям малого и среднего бизнеса будет предоставлена отсрочка по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. Предусмотрено снижение ставки соцплатежей с 30 до 15 процентов для всех МСП, платящих зарплаты не менее МРОТ. А для микропредприятий, кроме отсрочки по налогам, предоставят отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

Компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, получат отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев. Правительство и ЦБ должны принять меры по обеспечению устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование. Сроком на шесть месяцев вводится мораторий на банкротство компаний и взыскание с них долгов и штрафов.

Конечно, это важнейшие меры, но мы хотели бы указать на несколько обстоятельств, которые, на наш взгляд, требуют внимания со стороны руководства страны в рамках, предпринимаемых в России мер по поддержке бизнеса.

О средних опять забыли

Когда президент говорит о малом и среднем бизнесе, он имеет в виду вполне определенные юридические понятия. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 г. No265 микропредприятие характеризуется предельным значением величины дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год до 120 млн рублей и численностью до 15 человек, малое предприятие, соответственно до 800 млн рублей и до 100 человек, и среднее предприятие - до 2 млрд рублей и до 250 человек. Эти размеры, особенно в том, что касается среднего бизнеса установлены значительно ниже размеров, принятых в мировой практике. Так в США верхняя граница среднего бизнеса установлена в 500 млн. долларов, а в Китае до 1 млрд. А численность персонала до 500 человек. И это проблема не юридическая. В результате столь заниженной планки определения размеров среднего бизнеса (например при нынешнем курсе отсечка среднего бизнеса даже в бюрократическом ЕС уже составляет 4,5 млрд. рублей), от мер поддержки отрезана значительная часть действительно среднего по мировым меркам бизнеса. А в нынешних чрезвычайной ситуации это может оказаться вопросом выживания этого слоя, к которому принадлежит в России значительная часть высокотехнологичного и, что важно, быстрорастущего бизнеса, в том числе, так называемые, Национальные чемпионы – группа быстроразвивающихся, высокотехнологичных компаний (более 80), отобранных Министерством экономического развития в 2016-2018 годах и создавших в прошлом году Ассоциацию.

Эти компании показали, что они не случайно были отобраны и названы чемпионами. Совокупная выручка Национальных чемпионов в 2018 г. составила 351,1 млрд руб., из которых 78% приходилось на новую продукцию, 21% на экспорт. Они демонстрируют высокие темпы среднегодового роста выручки – 24%, осуществляют значительное финансирование НИОКР и технологических инноваций – в среднем 21% и 30% от размера выручки соответственно. А доказанная уже многими годами присутствия на самых разнообразных внутренних и внешних рынках конкурентоспособность их продукции реально создает перспективы для формирования на их основе транснациональных компаний российского базирования. Можно сказать, что Национальные чемпионы вносят особый вклад в технологическое и инновационное развитие Российской Федерации.

Но на их примере хорошо видны проблемы высокотехнологичного бизнеса в современной России. В частности, опрос руководителей компаний-национальных чемпионов, проведенный Институтом менеджмента инноваций НИУ ВШЭ и редакцией интернет-журнала «Стимул» показал, что такое межеумочное положение их компаний, когда большая часть из них пересекла границу для отечественной квалификации в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства, но пока не вошла в число системообразующих предприятий, является одним из предметов их серьезного беспокойства, особенно в нынешних кризисных обстоятельствах, когда из-за этого они могут оказаться без государственной поддержки. А ведь именно ориентация этих компаний на реальное развитие высоких технологий делает их особенно чувствительными ко всякого рода потрясениям. Вот почему, по их мнению, нужно изменить верхнюю границу определения размеров среднего бизнеса, хотя бы для высокотехнологических быстрорастущих компаний, до уровня, соответствующего принятому в мире, чтобы обеспечить им поддержку, которую государство сейчас предусмотрело для среднего бизнеса в российской интерпретации – 2 млрд рублей выручки и 250 сотрудников. О выпадающих доходах бюджета Минфин может не беспокоится, реальность такова, что мы обнаружим во всем отечестве вряд ли боле нескольких сотен таких фирм.

Специфический актив

При всем разнообразии типов малых и средних предприятий среди них особо выделяются компании, основанные технологическими предпринимателями, — теми, чья конкурентоспособность основывается на применении инновационных технологий и продаже технологически сложных продуктов.

Технологические компании имеют особое значение для экономики любой страны прежде всего, потому, что преимущества, основанные на технологиях, как правило, обеспечивают им более долгий отрыв от конкурентов, а, следовательно, возможность долгого быстрого роста. Однако эти преимущества оборачиваются и проблемами, они требуют серьезных инвестиций, длительного времени освоения новой техники, выработки собственных ноу-хау, привлечения квалифицированных кадров, решения вопросов с правами на интеллектуальную собственность. Недостаточная развитость слоя таких компаний в стране в момент, когда требуется совершить качественный технологический рывок, может стать причиной отставания национальной экономики на долгие годы.

Опыт мирового технологического развития последних десятилетий показывает, что, когда стране требуется совершить технологический рывок, нельзя рассчитывать только на крупные компании. В большинстве случаев крупные корпорации не успевают сориентироваться в новой экономической реальности и испытывают серьезные проблемы с поиском своего места в ней. В то время как технологические компании меньшего размера не только обеспечивают эффективное освоение инноваций, но и создают на их основе новые компании-лидеры и обеспечивают быстрый экономический рост. Как отмечал известный американский экономист, исследователь роли предпринимателя для экономического роста Израэль Кирцнер, в современной экономике специфическими активами, которые обеспечивают быстрый экономический рост, наиболее часто становятся новые технологии, продукты, материалы – всё то, что является результатом инновационной активности. Можно даже сказать, что поиск и создание таких активов и является основным содержанием инновационной деятельности.

Кроме того, технологические МСП создают множество особых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов: исследователей, инженеров, технологов. Тем самым эти компании сохраняют кадровый потенциал страны и создают среду для развития науки и технологий в стране в целом. Что для России особенно актуально с учетом потерь, которые понесли за последние десятилетия российские наука и инжиниринг.

На наш взгляд в условиях России только быстрорастущие технологические МСП могут обеспечить решение задачи еще одной важной стратегической задачи – диверсификации экономики. Поэтому поддержка технологических компаний становится задачей не только экономической, но и высокой политической важности.

Однако бизнес технологических МСП является и особо уязвимым. Главной особенностью технологического предпринимательства являются повышенные риски этого вида деятельности. На обще-предпринимательские риски, которые есть в любом бизнесе, накладываются еще и риски научно-технические. В результате бизнес становится крайне неустойчивым, любое неосторожное внешнее воздействие может легко его разрушить. Технологическое МСП вынуждено серьезную долю прибыли вкладывать в исследования и разработки, отвлекая основные средства от стандартных направлений бизнес-деятельности. Вот почему поддержка инновационных МСП, несущих большие затраты на НИОКР, особенно чувствительных к качеству высококвалифицированных кадров, вынужденных выходить на глобальный рынок еще до достижения уровня крупного бизнеса, требует особого подхода со стороны государства.

Государственная задача

В ходе опроса большинство руководителей компаний-национальных чемпионов в первую очередь обращали внимание на проблемы, связанные с налогообложением бизнеса. Исполнительный директор компании «Аргус-Спектр», ведущего российского производителя средств пожарной сигнализации и автоматики, Михаил Левчук, обратил внимание на то, что в России налог на прибыль платится государству авансом, исходя из предыдущего отчетного периода. Очевидно, что сейчас, когда налицо значительный кризис и будут серьезно изменены объемы производства, и прибыль грядущих периодов будет сильно отличаться от прибыли наших предыдущих периодов, нужно платить налоги по факту». И в целом стоит установить отсрочку по уплате основных налогов и социальных отчислений, по крайней мере, до окончания пандемии коронавируса.

То же касается и социальных платежей, выплату которых многие наши респонденты предлагают на время кризиса отложить.

А по мнению генерального директора компании «Медицинские технологии ЛТД», одного из ведущих российских разработчиков и производителей инновационного медицинского оборудования для лучевой диагностики, Али Эйлазова, в это тяжелое время «правительство должно поддержать отечественного производителя, сохранив и, возможно, расширив меры по регулированию допуска иностранных производителей к государственным закупкам». Тем более. что за последние годы на санкционной волне, например, медицинская и фармацевтическая промышленность серьезно поднялась. А по сведениям Эйлазова такие попытки ослабить это регулирование предпринимаются.

Большинство наших респондентов указало также на проблемы, связанные с финансированием текущей деятельности их предприятий, в частности, на недостаток оборотного капитала в текущих экономических условиях, в частности, из-за изменения курса рубля, а также приостановления кредитования их банками даже в рамках уже заключенных инвестиционных программам и оборотного финансирования, что объясняется проведением дополнительного анализа устойчивости компаний в новых условиях. Как говорит председатель Совета директоров НПО УНИХИМТЕК, ведущего российского разработчика и производителя материалов для разных отраслей промышленности – от строительства до авиастроения, Виктор Авдеев, «конечно, мы ощущаем, как волнуются банки, и, например, для нас возможная остановка финансирования строительства завода, которое мы сейчас осуществляем, будет иметь абсолютно критический характер. Вот почему очень важно, чтобы государство успокоило банки, и взяло на себя такую их поддержку, чтобы они не прекратили финансирование. А это очень серьезная угроза».

Генеральный директор компании «Миландр», российского разработчика и производителя микроэлектроники, Михаил Павлюк обратил внимание на то, что еще до кризиса государство в лице Минпромторга существенно сократило финансирование НИОКР, что в условиях кризиса может привести к остановке инвестиционной деятельности многих высокотехнологичных предприятий, тем более. что налицо также трудности с кредитованием оборотного капитала. По мнению Павлюка, уж, если государство не может финансово поддержать НИОКР, то оно могло бы дать возможность компаниям не платить налог на прибыль, в случае, если она инвестируется в разработки.

Практически все опрошенные нами компании тесно сотрудничают с крупными государственными компаниями, со стороны которых происходит резкий рост просроченной дебиторской задолженности и столь же резкое сокращение инвестиционных программ и, как следствие, резкое сокращение заказов, а также отказ от закупок. Вот почему наши респонденты предлагают, чтобы, во-первых, государство ограничило возможности отсрочки платежей со стороны этих компаний поставщикам за поставленные продукты, а, во-вторых, не допускало сокращения инвестиционных программы этих компаний, а, по возможности, поощряло их нарастить такие программы.

Еще одно обстоятельство, на которое обратили внимание наши респонденты, это падение спроса на их продукцию и, соответственно, высвобождение производственных мощностей этих компаний. Вот почему они предлагают предусмотреть возможность размещения государственных заказов на производство продукции для борьбы с пандемией на высвобождающихся мощностях, что, с одной стороны, позволит сохранить этим компаниям высококвалифицированные трудовые кадры, а с другой, окажет государству помощь в эту трудную минуту.

Кризис рано или поздно закончится, и на место борьбы с его проблемами, вновь вернется задача развития. Высокие технологии – это синоним экономического развития, там, где нет развития, там не нужны высокие технологии, особенно если речь идет о ситуации технологического сдвига, который испытывает сегодня мировое хозяйство. А компании – национальные чемпионы – основа развития высоких технологий в России. И сохранить их на наш взгляд государственная задача. Иначе в следующем цикле нам придется начинать с начала – с неоперившихся стартапов, которые достигнут уровня сегодняшних нацчемпионов через десятилетия, если вообще у государства останется возможность поддержать их рост.

*Статья публикуется параллельно в изданиях «Эксперт online» и «Стимул»