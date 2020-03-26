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Что дадут кредитные каникулы

Москва, 26.03.2020
Российский президент заявил, что банки должны предусмотреть возможность для граждан и индивидуальных предпринимателей приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его, «разумеется, без всяких штрафных санкций». Для населения и бизнес кредитные каникулы определенно станет подспорьем, говорят аналитики, отмечая при этом необходимость и других мер, вплоть до непосредственной раздачи денег.
#Кредиты
#Бизнес
#Розничное кредитование
#Коронавирус
  • Что дадут кредитные каникулы

Тамара Ларина

Кредитование реального сектора экономики и поддержка граждан в период кризиса должны стать приоритетными задачами для банков в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин. В своем выступлении, которое касалось поддержки населения в период пандемии коронавируса Владимир Путин предложил, в частности, ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%. Для закредитованных людей, как и для многих бизнесов это видится очень важной мерой.

«Еще одна зона риска — это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть "каникулы" как по потребительским, так и ипотечным кредитам. О чем идет речь. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился, более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций», — заявил Владимир Путин в ходе видеообращения к россиянам.

«Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попасть в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной. Прошу правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу», — заявил президент. В случае невозможности выплаты долга гражданином в силу объективных причин он не должен становиться заложником требований кредиторов, подчеркнул глава государства.

Он также обратился к ЦБ с просьбой предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей. «В целом я прошу правительство и Центральный банк предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирования» — сказал президент. Кроме того, президент предложил ввести на полгода мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компании и взыскании долгов и штрафов. «Повторю, эти меры будут распространены на компании, которые работают в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией», — добавил Владимир Путин.

Для банковского сектора страны массовое предоставление ипотечных каникул и отсрочки по потребительским кредитам станет серьезным испытанием, поскольку в течение этого периода в финансовые организации не будут поступать средства, комментирует решение президента руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Но, полагает он, запас ликвидности позволит банковскому сектору пережить это время. А для населения предоставление каникул станет определенно подспорьем, поскольку очевидно, что у многих могут возникнуть проблемы с соблюдением графика выплат и сохранением заработных плат и рабочего места.

То же самое касается и бизнеса – отсрочка по кредитам очень важна: спрос падает стремительно, выручка сокращается, под угрозой закрытия находится 3 млн предприятий малого и среднего бизнеса, продолжает эксперт. На этом фоне хотя бы небольшие послабления со стороны банков и государства (по уплате налогов, акцизов и т.д.) – это уже неплохо. Хотя и недостаточно: под угрозой банкротства находятся целые сектора (туризм, авиаперевозки, ресторанный бизнес, сфера услуг).

Даже представители ритейла заявляют, что отрасль розничной торговли испытывает падение спроса и посещаемости на 50-70%, и вся сфера розничной торговли грозит откатиться к уровню начала прошлого века. Очевидно, говорит Артем Деев, что нужны меры по прямой денежной поддержке населения и бизнеса, в противном случае к осени наша страна столкнется с сокращением экономики минимум на 10% и ростом безработицы до 15-20%.

Отсрочку по кредитам можно условно назвать полезной, но временной мерой, полагает руководитель сервиса для предпринимателей brizo.ru Ильдар Гиниятов. Да, говорит он, это спасет некоторые компании в краткосрочной перспективе: позволит без задержек выплатить зарплаты и не сокращать сотрудников, что сейчас грозит дополнительными проверками. Но через шесть месяцев обязательств станет только больше — мы просто откладываем проблему в надежде, что за полгода ситуация стабилизируется. 

Другой вопрос — условия этих отсрочек, продолжает эксперт. Пока обещание не оформлено нормативными актами, трудно сказать, насколько просто для бизнеса будет получить эту поддержку. То же касается и списка отраслей, ведь президент предложил эту меру только тем, кто попал в сложную ситуацию. Насколько этот список будет исчерпывающим, узнаем в течение ближайших дней, а пока стоит планировать выплату процентов по кредитам.

Не менее интересен источник финансирования: в речи президента не упоминалось выделение средств из бюджета или ФНБ. До публикации нормативных актов можно предположить, что нагрузка ляжет на банки. Планируется ли поддержать эту меру финансово или банки будут вынуждены ухудшить условия другим клиентам, можно только догадываться. Но вряд ли можно рассчитывать на выделение 367 млрд долларов на займы для малого бизнеса, как это сделал Сенат США.

По мнению Ильдара Гиниятова, сейчас бизнесу нужнее всего освобождение от налогов до конца года, причем для широкого списка отраслей. В том числе пригодилась бы и отмена налога на землю, что упростит получение арендных каникул. Да, такая поддержка обойдется дорого, но, напоминает он, ФНБ на 1 марта составлял 8,2 трлн рублей. Едва ли стоило формировать такой резерв только для разрыва сделки с ОПЕК+, ущерб от которого Счетная палата оценила в 3 трлн рублей. Потеря малого бизнеса в перспективе обойдется российской экономике еще дороже, считает он.

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