Индекс «РТС» вновь больше 1000 пунктов

Российский рынок акций продолжает восстановление. К концу сессии в четверг индекс Мосбиржи подрос на +1,52% до 2489,97 пунктов, а индекс РТС впервые с 13 марта поднялся выше 1000 пунктов (на +3,60% до 1017,03 пунктов к концу сессии).

Стоимость Brent по состоянию на 19:00 мск составила 29,39 долларов за баррель. Российская валюта укрепляется – до 77,12 рублей за доллар.

Россия временно прекращает авиасообщение со всеми зарубежными странами и на этом фоне падают акции «Аэрофлота» (-2,86%). Дорожающее золото способствует росту акций «Полюса» (+10,53%) и «Полиметалла» (+4,25%). Из нефтяных компаний хорошо торгуются акции «Сургутнефтегаза» (+8,71%), «Роснефти» (+3,76%), «Лукойла» (+2,40%). Пользуются спросом акции энергетиков «ГЭХа»: «ОГК-2» (+3,74%), «ТГК-1» (+3,45%). При этом акции «МосЭнерго» (-1,07%), «Интер РАО» (-1,47%) и «ФСК ЕЭС» (-1,64%) проседают.

По мнению аналитиков «УК «Система Капитал» мировые рынки в ближайшее время начнут восстановление. При этом эксперты «АТОН» уверены, что восстановление фондовых рынков не будет легким.