Кабмин РФ может получить право вводить режим ЧС

Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, закрепляющий за кабмином право вводить режим ЧС и повышенной готовности на всей территории РФ, в том числе и из-за возникновения эпидемий. Согласно документу режим повышенной готовности может быть введен и на части российской территории, говорится в пояснительной записке к документу.

В случае голосования парламентариев за законопроект правительство будет наделено правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ также дополнен пунктом о предупреждении и ликвидации ЧС вызванной «распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих». Также кабмин сможет самостоятельно принимать решения по ограничению торговли «лекарствами по составленному правительством списку сроком не более чем на 90 дней» в случае возникновения опасности от какого-либо заболевания, представляющего угрозу обществу. Также в документе закрепляется право правительства регулировать обращение с особо важными препаратами.

В пояснительной записке отмечается, что закон сможет обеспечить защиту здоровья граждан России, а также нераспространение новой коронавирусной инфекции.