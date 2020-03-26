Ученые пытаются объяснить, почему мужчины более уязвимы перед коронавирусом

Коронавирус Covid-19 выбирает своих жертв не только в зависимости от возраста. По непонятной до сих пор причине он также демонстрирует гендерную избирательность. Количество мужчин, зараженных вирусом и умерших от него, значительно превышает количество заболевших и умерших женщин.

Первыми на эту тенденцию обратили внимание в Китае после того, как подсчитали уровни смертности в зависимости от пола: среди мужчин умирало от коронавируса 2,8% инфицированных, а среди женщин – 1,7%, то есть более чем в полтора раза меньше.

Значительно чаще мужчины умирают от Covid-19 и в Германии, Италии, Испании, Франции, Иране и Южной Корее. В Италии, например, на долю представителей сильного пола приходится 71% от общего числа летальных исходов, а в Испании – две трети (66%).

«Если честно, то никто из нас не может это объяснить»,- откровенно говорит профессор Сара Хоукс, возглавляющая Центр гендерного и всемирного здоровья при Университетском колледже Лондона, мнение которой приводит газета Guardian.

Поначалу эту особенность пытались объяснить тем, что мужчины курят намного больше женщин и это якобы делает их легкие более уязвимыми для различного рода инфекций. В Китае, к примеру, курят 50% мужчин и лишь 2% женщин.

«Табачную» версию подтвердило исследование, результаты которого были опубликованы в феврале. Согласно этому исследованию среди инфицированных с легкими и средними симптомами курильщики составляют около 12%, а среди тех, кто попал в палату интенсивной терапии или скончался, их вдвое больше - 26%.

Курение может также облегчать коронавирусу попадание в организм человека, потому что курильщики гораздо чаще тех, кто не курит, дотрагиваются до своих губ, а также делятся сигаретами, на которых могут находиться вирусы.

С другой стороны, говорить как минимум о прямой зависимости между курением и уязвимостью перед болезнью не стоит, потому что в Италии, к примеру, курит 28% мужчин и 19% женщин. Между тем, мужчины на Аппенинах болеют и умирают от коронавируса вдвое чаще.

Могут играть свою роль и поведенческие факторы. Например, ряд исследователей утверждают, что мужчины реже женщин моют руки и при этом реже пользуются мылом, но, с другой стороны, чаще пренебрегают правилами гигиены и советами врачей.

Однако все больше медиков считают, что мужчины более уязвимы перед коронавирусом и по чисто биологическим причинам. К примеру, ряд исследователей установили, что у представителей сильной половины человечества более низкий врожденный антивирусный иммунитет в отношении ряда инфекций, включая гепатит С и ВИЧ. Исследования на мышах позволяют предположить, что в список таких инфекций вполне может входить и Covid-19.

Могут играть определенную роль и гормоны. Известно, что эстроген усиливает антивирусную реакцию клеток. Множество генов, регулирующих работу иммунной системы, находятся на Х-хромосомах, которых у женщин вдвое больше, чем у мужчин (две и одна соответственно). Не исключено, что некоторые из этих генов у представительниц слабого пола более активно участвуют в работе иммунной системы, чем у мужчин.

Немало половых различий в реакции иммунной системы человека на Covid-19, надеются ученые, будет обнаружено в исследованиях антител, которые сейчас активно проводят во многих странах.

В целом же, наверное, можно говорить, считает профессор Хоукс, что на избирательную особенность коронавируса влияет совокупность биологических и поведенческих факторов, а также отличия между полами в стиле жизни.

Карта коронавируса онлайн: maps.arcgis.com