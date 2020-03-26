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Курс доллара может сильно измениться

Москва, 26.03.2020
  • Курс доллара может сильно измениться

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара снизился в среду на 10 копеек  - до 78,18 руб., курс евро прибавил 66 копеек - 85,14 руб. На открытии четверга курс доллара вырос на 82 копейки - до 79,00 руб., курс евро укрепился на 97 копеек - 86,11 руб.

Возврат рынка нефти к росту и масштабные меры по вливанию ликвидности в финансовую систему властями США оказывают поддержку российской валюте. Однако сохраняются и существенные риски связанные с ситуацией с коронавирусом.

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Так, цена нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась в ночь на четверг выше 30 долларов за баррель впервые с 20 марта.
По данным на 0.59 мск, цена фьючерсов на североморскую смесь поднялась на 1,032%, до 30,05 доллара за баррель. Однако котировки встретили сопротивление на этом уровне и к 7.30 мск снижаются до 27,21 долл.

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Ситуация на мировых финансовых рынках также немного улучшилась благодаря беспрецедентным мерам США по борьбе с последствиями распространения коронавируса.

Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса, сообщает ПРАЙМ. Обсуждение законопроекта шло несколько дней, а президент США Дональд Трамп заранее обещал подписать документ, как только он поступит к нему на стол. Перед этим закон должен еще пройти через палату представителей, голосование в которой может состояться в пятницу.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что вдобавок к непосредственной поддержке экономики Федеральная резервная система — американский центробанк — получит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики. Таким образом, общий размер прямой и кредитной помощи составит около 6 триллионов долларов, что, по словам советника президента США Ларри Кудлоу, является самой крупной суммой в истории страны.

Аналитики при этом считают, что курс рубля может сильно измениться как в одну так и в другую строну. Разброс оценок очень велик - от 75 руб. до 81 руб. за доллар.

Позитивный импульс на рынках от действий ФРС по расширению мер рыночной поддержки может оказаться временным, отмечает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Ожидаем, что в четверг курс будет колебаться в диапазоне 78-81 рубль за доллар. Внимание рынков останется приковано к развитию ситуации в вирусной плоскости в США и Европе. Усиление негативных экономических тенденций в этих крупнейших регионах может вызывать новые волны снижения на рынках, усиливая давление на российскую валюту", — сказал он.

В РФ завершается налоговый период, и многие на рынке опасаются того, что рубль лишится ещё одного механизма поддержки, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". Однако стоит отметить тот факт, что в период уплаты налогов краткосрочные ставки заметно снизились, что является результатом действий ЦБ по предоставлению ликвидности, отметил он.

"ЦБ РФ продает валюты на 13,8 миллиарда рублей, что включает в себя объёмы в рамках бюджетного правила и конвертации валюты от продажи Сбербанка. Текущие значения курса можно считать равновесными в условиях мер поддержки со стороны ЦБ РФ и низких цен на нефть. Если же соглашение по ограничению добычи всё же начнёт приобретать реальные черты и котировки превысят 30 долларов за баррель марки Brent, то курс сдвинется в более низкий диапазон 70-75 рублей за доллар", — добавил он.

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