Найден человек, который первым заболел коронавирусом

Первым человеком с подтвержденным коронавирусом была продавщица креветок с рынка морепродуктов «Хуанань» в Ухане, сообщает крупнейшая китайская газета «Пэнпай». При этом неизвестно была ли именно она «нулевым пациентом» и где именно она заразилась, пишет СМИ.

До сих пор у специалистов существуют сомнения на счет, откуда пошла инфекция: стал ли источником распространения коронавируса рыбный рынок или вирус попал туда из другого места, пишет РИА «Новости». Ученым пока не удалось установить, где и при каких обстоятельствах вирус мог передаться от животного-носителя к человеку.

Достоверно известно, что у продавщицы живых креветок по фамилии Вэй 11 декабря проявились все симптомы заболевания, впоследствии выяснилось, что она стала первым подтвержденным случаем заражения на рыбном рынке.

В первой группе заболевших значилось 27 человек, при этом не было признаков передачи инфекции от человека к человеку, что сыграло отрицательную роль, позволив инфекции «расползтись», сообщил Комитет по здравоохранению города Ухань. 24 человека из заболевших имели контакты с рыбным рынком, при этом четверо из них – члены одной семьи.

Газета сообщает, что Вэй снимала жилье вблизи рынка, почувствовать недомогание она обратилась в несколько клиник, как это делала обычно, чтобы не терять время дома, первая из больниц находилась в ее доме. Но нигде ей не смогли помочь: самочувствие женщины стремительно ухудшалось. 16 декабря Вэй обратилась за помощью в больницу «Сехэ» при Хуачжунском университете науки и технологии, где стало понятно, что речь идет о неизвестной инфекции. Позже репортеры выяснили, что в близлежащие к рынку клиники обратилось в этот же период еще 11 человек. Все клиники, расположенные возле рынка в старых жилых домах, куда обращались первые зараженные, закрыты.

Также удалось установить первого заболевшего, не имевшего никаких контактов с рынком. Мужчина по фамилии Чэнь проживал в 30 километрах от рынка морепродуктов и занимался финансами. Он понятия не имеет, где мог подхватить инфекцию, добавили журналисты.