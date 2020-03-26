Наличным ничто не грозит

Ограничения исходят от ВОЗ

Банкоматы, работающие на выдачу и прием наличных, могут быть небезопасны в условиях пандемии коронавируса считает регулятор финансового сектора в России. В связи с этим ЦБ обратился к кредитным организациям, которые владеют банкоматами с рециркуляцией, ограничить функционал таких устройств и принять другие санитарные меры.

Всего в России, по данным регулятора, на которые ссылается РБК, доля традиционных банкоматов без функции обращения банкнот составляет около 75% — их эта мера не касается. Теперь, говорится в сообщении Банка России на его сайте, кредитные организации должны принять ряд мер, чтобы не допустить распространения коронавируса через банкноты. В их числе ограничение работы банкоматов, которые сразу же выдают внесенные одним клиентом банкноты другому.

В дальнейшем перед выдачей клиентам или загрузкой в банкоматы и терминалы наличных денег банки должны выдержать их в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса. Сам Банк России выдерживает банкноты без обращения до 14 дней, что гарантирует гибель вируса, и выдает их кредитным организациям «чистыми». Банкам следует выдерживать купюры в хранилищах до новой загрузки в банкоматы в течение трех-четырех дней.

Впрочем, рекомендации касаются и компаний, где оборот наличных происходит в отделениях, через кассы. Банки должны обезопасить обращение наличных и в отделениях. Сотрудникам следует принимать документы, денежные знаки или ценности от клиентов и инкассаторов, надев индивидуальные средства защиты — маски и перчатки. Устройства для пересчета наличных, как и помещения для работы с документами и ценностями, должны регулярно дезинфицироваться.

Ограничение логичное и верное, в большинстве стран, которые прошли пик развития эпидемии, таких как Китай, Япония и Корея, ограничения на оборот наличных средств вводились куда более строгие, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Дело в том, говорит он, что новый штамм коронавируса может продолжать жить на предметах, которых касался инфицированный, до нескольких часов, соответственно оплата покупок наличными средствами формирует достаточно серьезные риски для дальнейшего неконтролируемого разрастания эпидемии.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, оплата наличными средствами должна быть ограничена, говорит аналитик. Но вводимые ЦБ ограничения, к счастью или к сожалению (как посмотреть), касаются менее четверти всех установленных в РФ банкоматов. Более 75% всех ATM в нашей стране работают только на выдачу купюр, порядка 25% — на прием и выдачу, меньшинство из них выдают те же купюры, что и принимают от клиентов, в основном это морально и технически устаревшие аппараты. Их действительно мало и не потому, что банки и производители банкоматов таким образом загодя готовились в пандемии вирусных заболеваний, передающихся через предметы, а потому что такие аппараты не позволяют контролировать распространение и оборот фальшивок.

Как считает Илья Жарский, ограничения, связанные с оборотом наличных, в сложившейся ситуации должны быть значительно более серьезными. Однако, судя по всему, ЦБ учитывает тот факт, что к началу этого года на долю безналичных платежей пришлось всего 50,4% от общих расходов населения. То есть до половины покупок сейчас совершается именно с использованием купюр. И ограничения, даже временные, могли бы поставить значительную часть населения в очень непростую ситуацию. Тем не менее, нужно помнить, что расплачиваясь наличными сейчас и получая сдачу, вы подвергаете себя и окружающих вполне реальным рискам для жизни и здоровья.

«Грязные деньги»?

Ситуация с коронавирусом заставляет принимать экстренные и, казалось бы, причудливые меры на стыке таких разных сфер как медицина и финансы, отмечает, в свою очередь, главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Рекомендации ЦБ в данном случае вполне резонны, полагает он. Ведь, как известно, «деньги – грязное дело», причем в прямом смысле. Речь не идет об искусственном ограничении оборота наличных, а лишь о верных мерах профилактики вируса. Ведь банки не устанавливают пределы снятия и внесения наличных в банкоматы, а будут лишь менять режим их работы для того, чтобы выдержать срок обезвреживания вируса на банкнотах. Таким образом, купюры тоже попали в карантин.

Но ситуация с вирусом сама по себе может привести к естественному уменьшению использования наличных денег, уверен Марк Гойхман. В этом смысле «нет худа без добра», считает он. У наличных в финансовой системе, по мнению аналитика, очень много недостатков. Большие расходы на выпуск, обслуживание, перевозку, хранение; возможность подделок, краж и использования для незаконных операций. Их медленный оборот увеличивает потребность в денежной массе, поддерживает инфляцию. Общемировая тенденция – рост доли безналичных платежей. В России сейчас она составляет 63% в обороте розничной торговли, по данным ЦБ РФ. Из-за вируса она может подняться до 65-68%.

Дело в том, говорит Марк Гойхман, что люди стараются все меньше посещать торговые точки и банки, а также организации сферы услуг из-за самоизоляции, из-за закрытия таких предприятий. Увеличивается удельный вес интернет-заказов и он-лайн платежей. Более того, ситуация подталкивает качественному совершенствованию и развитию технологий и услуг по дистанционному денежному обороту. Этому способствует, например, система быстрых платежей (СБП) клиентов банков по номеру телефона. ЦБ в рамках «антивирусных» мер с апреля отменяет для банков комиссию по ним, которая была введена с начала 2020 года.