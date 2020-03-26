Не удержали: нефть дешевеет на опасениях очередного провала в спросе

Как свидетельствуют данные торгов, мировые цены на нефть 26 марта растут из-за снижения потребительской активности на фоне распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 7.55 по московскому времени цена фьючерсов на май североморской нефтяной смеси марки Brent потеряла 0,62%, снизившись до отметки $27,22 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI потеряли 1,51%, до $24,12, опустившись, таким образом, ниже психологической отметки $25 за баррель.

Аналитики подтверждают, что наблюдается крайне высокая волатильность цен на нефть из-за распада сделки ОПЕК+ , а также на фоне пандемии коронавируса. Напомним, после 6 марта, когда стало понятно, что продления сделки по снижению добычи сырья не состоится, нефть подешевела почти вдвое. В начале марта котировки обеих марок находились в районе $48 за баррель.

С начала недели трейдеры предприняли попытки простимулировать цены на сырье, однако, после трехдневного роста котировки опять пошли вниз из-за опасений инвесторов за стремительное сокращения спроса, который может быть вызван запретом на поездки и закрытием границ. Как сообщил аналитики ANZ, в целом ожидается снижение «спроса на нефть более чем на 10 миллионов баррелей в сутки». Также инвесторов волнует рост запасов сырья в США. По последним данным, за минувшую неделю запасы сырья в стране выросли на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 455,5 миллиона баррелей.