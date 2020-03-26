Вход/Регистрация Подписка

Не удержали: нефть дешевеет на опасениях очередного провала в спросе

Москва, 26.03.2020
  • Не удержали: нефть дешевеет на опасениях очередного провала в спросе

Из открытых источников

Как свидетельствуют данные торгов, мировые цены на нефть 26 марта растут из-за снижения потребительской активности на фоне распространения коронавирусной инфекции.  

По состоянию на 7.55 по московскому времени цена фьючерсов на май североморской нефтяной смеси марки Brent потеряла 0,62%, снизившись до отметки $27,22 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI  потеряли 1,51%, до $24,12, опустившись, таким образом, ниже психологической отметки $25 за баррель.

Аналитики подтверждают, что наблюдается крайне высокая  волатильность цен на нефть из-за  распада сделки ОПЕК+ , а также на фоне пандемии коронавируса. Напомним, после 6 марта, когда стало понятно, что продления сделки по снижению добычи сырья не состоится, нефть подешевела почти вдвое. В начале марта котировки обеих марок находились в районе $48 за баррель.

С начала недели трейдеры предприняли попытки простимулировать цены на сырье, однако, после трехдневного роста котировки опять пошли вниз из-за опасений инвесторов за стремительное сокращения спроса, который может быть вызван запретом на поездки и закрытием границ. Как сообщил аналитики ANZ, в целом ожидается снижение «спроса на нефть более чем на 10 миллионов баррелей в сутки». Также инвесторов волнует рост запасов сырья в США. По последним данным, за минувшую неделю запасы сырья в стране выросли на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 455,5 миллиона баррелей.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

«Норникель» заглядывает в будущее

Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев
    Наиболее распространенное на данный момент объяснение низкого уровня смертности от коронавируса в Германии заключается в том, что в большинстве случаев болезнь выявляют на довольно ранней стадии
  2. ФРС идет ва-банк
    Американский регулятор сегодня объявил о фактически безлимитной программе количественного смягчения (QE), при этом покупки будут касаться также и корпоративных облигаций
  3. Тайная жизнь в карантине
    Карантин в стране, по сути, еще не начался. Но культурная жизнь уже в коллапсе. Лавинообразно закрылись фестивали, театры, музеи, отменились разом все концерты. Перефразируя крылатую ленинскую фразу, можно сказать, что сегодня из всех искусств для нас доступнейшим является кино. Иные кинотеатры еще держат оборону, пуская на сеансы по 50 человек
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама