«Открыть школы, чтобы опять закрыть их»: ВОЗ признала, что самоизоляцией коронавирус не победить

Самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно победить пандемию коронавируса, признал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. Он подчеркнул, что данная мера только помогает выиграть время и замедлить распространение инфекции, но для спасения жизней этого недостаточно. Самоизоляция помогает только создавать «окно возможностей», полагает глава ВОЗ.

Гебреисус назвал шесть слагаемых успеха, которые помогут добиться прорыва в борьбе с распространением вируса. В первую очередь, необходимо улучшать систему здравоохранения, во-вторых, подготовить высококвалифицированный медицинский персонал, который сможет отлично работать с инфицированными. Третьим по значимости пунктом он назвал повышение выявления больных инфекцией, что потребует проведения большего числа тестов.

На четвертом месте стоит подготовка новых больниц, оснащенных современным оборудованием. В-пятых, по заявлению главы ВОЗ, необходимо активней отслеживать контакты инфицированных и, главное, сейчас необходимо всем странам бросить все силы именно на борьбу с новой инфекцией.

Гебреисус уверен, что данный комплекс действий не только остановит распространение инфекции, но и не допустит возобновление эпидемии после снятия всех ограничений. Если не принять данных мер, то «школы и предприятия будут открываться лишь для того, чтобы закрыть их потом», добавил глава ВОЗ.

Согласно данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились более 466 тысяч человек, самая сложная ситуация остается в Италии, где заболело коронавирусом по данным на 26 марта более 70 тысяч человек.