Погода: абсолютные максимумы температур и внезапное, невероятно резкое похолодание

Погода в Москве

Рекордные 16°тепла показали в Москве в 15 часов 26 марта термометры на метеостанции ВДНХ, сообщил Гидрометцентр. Это новый абсолютный максимум температуры! Он почти на градус выше рекордного максимума температуры 1973 года. Тогда в эту дату в Москве было 15,1° С. Интересно, что указанные 16°, это пока приблизительный результат, а точное значение рекорда будет известно только вечером, после снятия показаний с «максимального термометра», уточняют метеорологи.

Рекорд закономерен: прохлада в Центре России сменилась потеплением и стала «майской», как характеризуют ее синоптики. Уже 25 марта температура была на 2-3° выше нормы. Так и в ближайшие дни, поскольку погода определяется антициклоном, будет очень тепло.

Но потом произойдет внезапная и сильная метаморфоза. Уже в понедельник, после теплой погоды — плюс 13..15° (хотя, после трех солнечных дней, уже с дождиком), в понедельник 30 марта москвичей ждет минус: -1..4°, облачно, осадки. На следующий день те же -1..4°, переменная облачность, местами небольшой снег (!). В среду, 1 апреля 0..5°, облачно, временами небольшие осадки

Погода в Санкт-Петербурге

А в Санкт-Петербурге было теплее обычного почти на 6°. Очередной температурный максимум зафиксирован и в этом городе! Он составил 12,5°. Прежняя рекордная температура был лишь чуть ниже: 12,3°, и было это в 1968 году.

Прогнозируется, что на северо-западе погода также остается под влиянием антициклона. Но все же уже завтра, 27 марта ожижается только 9°, затем 10°, а потом слом тренда, но не такой резкий, как в Москве. В воскресенье, 29 марта в Питере обещают 4° тепла, а потом с понедельника по среду: плюс 3°, плюс 3°, плюс 5°.

Погода на востоке России

Думаете, на этом рекорды закончились? Нет, В Оренбурге самый теплый день за историю метеонаблюдений в этом городе наступил еще 25 марта. Рекорд составил 10,1°, а прежний — 9,5°, был зафиксирован метеорологами еще в далеком 1947 году. Как видим, чем дальше от Москвы, тем рекорды старше. А что впереди? 27 марта, сообщают синоптики, антициклон распространит свое влияние также и на восточные регионы России. И резких московских метаморфоз тут не ожидается. Если смотреть по Оренбургу, то 13° в воскресенье, 29 марта и столько же вплоть до среду обещают синоптики.

Ну а дальше на восток, в Хабаровске? Там пока прохладно, 27 марта 5°, 28-го в субботу 4°, но уже в воскресный день 11°, в понедельник 30-го плюс 13°, а потом 12°и лишь в среду попрохладнее, 9°тепла.



