Вход/Регистрация Подписка

Погода: абсолютные максимумы температур и внезапное, невероятно резкое похолодание

Москва, 26.03.2020
  • Погода: абсолютные максимумы температур и внезапное, невероятно резкое похолодание

Встреча весны и зимы

Донат Сорокин/ТАСС

Погода в Москве

Рекордные 16°тепла показали в Москве в 15 часов 26 марта термометры на метеостанции ВДНХ, сообщил Гидрометцентр. Это новый абсолютный максимум температуры! Он почти на градус выше рекордного максимума температуры 1973 года. Тогда в эту дату в Москве было 15,1° С. Интересно, что указанные 16°, это пока приблизительный результат, а точное значение рекорда будет известно только вечером, после снятия показаний с «максимального термометра», уточняют метеорологи.

Рекорд закономерен: прохлада в Центре России сменилась потеплением и стала «майской», как характеризуют ее синоптики. Уже 25 марта температура была на 2-3° выше нормы. Так и в ближайшие дни, поскольку погода определяется антициклоном, будет очень тепло.

Но потом произойдет внезапная и сильная метаморфоза. Уже в понедельник, после теплой погоды — плюс 13..15° (хотя, после трех солнечных дней, уже с дождиком), в понедельник 30 марта москвичей ждет минус: -1..4°, облачно, осадки. На следующий день те же -1..4°, переменная облачность, местами небольшой снег (!). В среду, 1 апреля  0..5°, облачно, временами небольшие осадки

Погода в Санкт-Петербурге

А в Санкт-Петербурге было теплее обычного почти на 6°. Очередной температурный максимум зафиксирован и в этом городе! Он составил 12,5°. Прежняя рекордная температура был лишь чуть ниже: 12,3°, и было это в 1968 году.

Прогнозируется, что на северо-западе погода также остается под влиянием антициклона. Но все же уже завтра, 27 марта ожижается только 9°, затем 10°, а потом слом тренда, но не такой резкий, как в Москве. В воскресенье, 29 марта в Питере обещают  тепла, а потом с понедельника по среду: плюс 3°, плюс 3°, плюс 5°.

Погода на востоке России

Думаете, на этом рекорды закончились? Нет, В Оренбурге самый теплый день за историю метеонаблюдений в этом городе наступил еще 25 марта. Рекорд составил 10,1°, а прежний — 9,5°, был зафиксирован метеорологами еще в далеком 1947 году. Как видим, чем дальше от Москвы, тем рекорды старше. А что впереди? 27 марта, сообщают синоптики, антициклон распространит свое влияние также и на восточные регионы России. И резких московских метаморфоз тут не ожидается. Если смотреть по Оренбургу, то 13° в воскресенье, 29 марта и столько же вплоть до среду обещают синоптики.

Ну а дальше на восток, в Хабаровске? Там пока прохладно, 27 марта 5°, 28-го в субботу    4°, но уже в воскресный день 11°, в понедельник 30-го плюс 13°, а потом 12°и лишь в среду попрохладнее, 9°тепла.

 


«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

«Норникель» заглядывает в будущее

Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев
    Наиболее распространенное на данный момент объяснение низкого уровня смертности от коронавируса в Германии заключается в том, что в большинстве случаев болезнь выявляют на довольно ранней стадии
  2. ФРС идет ва-банк
    Американский регулятор сегодня объявил о фактически безлимитной программе количественного смягчения (QE), при этом покупки будут касаться также и корпоративных облигаций
  3. Тайная жизнь в карантине
    Карантин в стране, по сути, еще не начался. Но культурная жизнь уже в коллапсе. Лавинообразно закрылись фестивали, театры, музеи, отменились разом все концерты. Перефразируя крылатую ленинскую фразу, можно сказать, что сегодня из всех искусств для нас доступнейшим является кино. Иные кинотеатры еще держат оборону, пуская на сеансы по 50 человек
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама