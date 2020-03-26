Представители негосударственных учреждений культуры обратились за помощью к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину на встрече с предпринимателями, деятельность которых затронули меры государства по противодействию пандемии коронавируса

Предприниматели обратились к Президенту после введения прямого запрета на проведение любых зрелищных мероприятий, который парализовал работу театров и концертных площадок по всей стране и остановил продажу билетов на будущие мероприятия, в результате чего организаторы несут тяжелейшие финансовые потери.

Компания «Бродвей Москва» и Театр МДМ, SAV Entertainment, Национальная Музыкальная корпорация Виктора Дробыша, Продюсерский центр Игоря Матвиенко, билетные операторы Kassir.ru, Ticketland и Parter.ru, музыкальный фестиваль Parklive, концертные агентства TCI, Pop Farm и другие попросили у Владимира Путина поддержку, аналогичную той, что была обещана государственным учреждений культуры. Это поможет выполнить обязательства перед зрителями и сохранить театрально-концертный рынок страны.

От имени представителей негосударственных учреждений культуры своей обеспокоенностью поделилась c Президентом Алла Фомина, генеральный директор национального билетного оператора «Кассир.ру»:



«Меры по сохранению здоровья населения очень правильные, но они ограничили наш бизнес на 100 процентов по всем фронтам. Отменены тысячи концертов, театральных постановок. На них было продано несколько сотен тысяч билетов. Большая часть средств уже потрачена на гонорары, аренду, рекламу... Это форс-мажорные обстоятельства. Наш бизнес оказался перед угрозой полного краха».

Владимир Путин: «Положение в вашей сфере, действительно, одно из самых сложных: зрителей нет, деньги заплачены за целый ряд услуг. Мы всё прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчёт. Надо посмотреть на опыт наших соседей в других странах, там создаются соответствующие финансовые структуры - фонды, из которых идёт финансирование подобного рода деятельности с целью сохранения сектора как такового. Мы все ваши предложения рассмотрим».