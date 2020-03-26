Распространение коронавируса привело к отмене части поездов в России решением РЖД

В компании уточнили, что временно прекратит курсировать та часть поездов, на которую в настоящее время нет спроса. Это относится к поездам, имеющим на данном маршруте альтернативу.

В общей сложности изменения движения затронут тридцать один поезд, в том числе составы, обеспечивающие пассажирские грузоперевозки между Москвой и Санкт-Петербургом. Пассажирам будет предоставлена возможность выполнить поездки по намеченным маршрутам на других поездах в те же дни или ближайшие к ним либо будут возвращены денежные средства за билеты.

Правительство Санкт-Петербурга попросило российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства еще 18 марта отказаться от поездок в этот город и от транзита через него. Кроме того, власти порекомендовали им отказаться от посещения российских регионов, в которых уже зарегистрированы носители коронавируса. Ознакомиться с распространением мопожет онлайн карта коронавируса.

23 марта Россия прекратила на время авиационное сообщение со всеми государствами мира из-за распространения пандемии коронавируса. Исключение сделано только для регулярных авиарейсов из Москвы в иностранные столицы и крупнейшие города и в обратную сторону.

24 марта текущего года оперативным штабом в Российской Федерации были приняты дополнительные меры для борьбы с эпидемией. В этих целях была приостановлена работа кинотеатров, ночных клубов и игровых комнат для детей в регионах, проведены мероприятия по доставке российских граждан, изъявивших желание вернуться из зарубежных стран.

Помимо этого, Роспотребнадзор обязан предоставить сведения, достаточно ли в российских регионах стационаров для одновременного приема значительного числа возвратившихся. Один из обсуждаемых вариантов заключается в размещении прибывших на объектах возле аэропортов. Для лечения заразившихся коронавирусом возможно перепрофилирование реабилитационных центров и санаториев, в связи с чем в нынешнем году вероятна приостановка санаторно-курортного лечения.

Меры по сдерживанию расширения эпидемии вырабатывают рабочая группа при Государственном совете, возглавляемая московским мэром Сергеем Собяниным, и координационный совет, возглавляемый премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, задача рабочей группы Собянина заключается в выработке рекомендаций для российских регионов.