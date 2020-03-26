Вход/Регистрация Подписка

Распространение коронавируса привело к отмене части поездов в России решением РЖД

Москва, 26.03.2020
РЖД объявили об отмене курсирования отдельных поездов дальнего следования по Российской Федерации или об уменьшении их частоты в связи с падением потока пассажиров, вызванного пандемией коронавируса.
#PressRelease

В компании уточнили, что временно прекратит курсировать та часть поездов, на которую в настоящее время нет спроса. Это относится к поездам, имеющим на данном маршруте альтернативу.

В общей сложности изменения движения затронут тридцать один поезд, в том числе составы, обеспечивающие пассажирские грузоперевозки между Москвой и Санкт-Петербургом. Пассажирам будет предоставлена возможность выполнить поездки по намеченным маршрутам на других поездах в те же дни или ближайшие к ним либо будут возвращены денежные средства за билеты.

Правительство Санкт-Петербурга попросило российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства еще 18 марта отказаться от поездок в этот город и от транзита через него. Кроме того, власти порекомендовали им отказаться от посещения российских регионов, в которых уже зарегистрированы носители коронавируса. Ознакомиться с распространением мопожет онлайн карта коронавируса.

23 марта Россия прекратила на время авиационное сообщение со всеми государствами мира из-за распространения пандемии коронавируса. Исключение сделано только для регулярных авиарейсов из Москвы в иностранные столицы и крупнейшие города и в обратную сторону.

24 марта текущего года оперативным штабом в Российской Федерации были приняты дополнительные меры для борьбы с эпидемией. В этих целях была приостановлена работа кинотеатров, ночных клубов и игровых комнат для детей в регионах, проведены мероприятия по доставке российских граждан, изъявивших желание вернуться из зарубежных стран.

Помимо этого, Роспотребнадзор обязан предоставить сведения, достаточно ли в российских регионах стационаров для одновременного приема значительного числа возвратившихся. Один из обсуждаемых вариантов заключается в размещении прибывших на объектах возле аэропортов. Для лечения заразившихся коронавирусом возможно перепрофилирование реабилитационных центров и санаториев, в связи с чем в нынешнем году вероятна приостановка санаторно-курортного лечения.

Меры по сдерживанию расширения эпидемии вырабатывают рабочая группа при Государственном совете, возглавляемая московским мэром Сергеем Собяниным, и координационный совет, возглавляемый премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, задача рабочей группы Собянина заключается в выработке рекомендаций для российских регионов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

«Норникель» заглядывает в будущее

Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев
    Наиболее распространенное на данный момент объяснение низкого уровня смертности от коронавируса в Германии заключается в том, что в большинстве случаев болезнь выявляют на довольно ранней стадии
  2. ФРС идет ва-банк
    Американский регулятор сегодня объявил о фактически безлимитной программе количественного смягчения (QE), при этом покупки будут касаться также и корпоративных облигаций
  3. Тайная жизнь в карантине
    Карантин в стране, по сути, еще не начался. Но культурная жизнь уже в коллапсе. Лавинообразно закрылись фестивали, театры, музеи, отменились разом все концерты. Перефразируя крылатую ленинскую фразу, можно сказать, что сегодня из всех искусств для нас доступнейшим является кино. Иные кинотеатры еще держат оборону, пуская на сеансы по 50 человек
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама