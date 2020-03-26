Распространенные причины ремонта пластиковых окон

Чаще всего необходимость провести ремонт окон пластиковых возникает по следующим причинам:
- резкие перепады температур;
- естественная усадка здания;
- низкое качество материала, использованного для изготовления стеклопакетов или профиля;
- использование агрессивных моющих составов;
- ошибки, допущенные при выполнении замеров;
- естественное изнашивание деталей фурнитуры;
- низкокачественная установка окон;
- механические воздействия.
Установить необходимость в проведении ремонта пластиковых окон нетрудно. Об этом можно сделать заключение как по прямым, так и по косвенным признакам. К первым относятся очевидные дефекты, например, провисание створок, дефекты профиля, трещины в стеклопакетах, проблемы с работой фурнитуры и др. Ко вторым относится наличие сквозняков, выделение конденсата, появление наледи, образование плесени.
В число самых распространенных дефектов, вызывающих необходимость ремонта пластиковых окон, входят:
- Ухудшение работы механизма ручек. При наличии такого дефекта створки прилегают неплотно. Обычно причина заключается в недостаточном закручивании находящихся под декоративной накладкой ручки прижимных болтов. Эту проблему можно решить за несколько минут без особых усилий.
- Перекосы створок. Такая ситуация возникает вследствие естественной нагрузки на фурнитуру из-за значительной тяжести створок. Под действием этого фактора прижим расположенных сверху и снизу петель делается слабее. Обычно данная проблема решается простой регулировкой петель, но иногда их приходится менять.
- Повреждения профиля. Мелкие потертости и царапины можно устранить путем использования специальных химических составов. При наличии трещин в профиле требуется серьезный ремонт или даже его полная замена.
- Растрескивание стеклопакетов. Это довольно серьезная проблема. Она может возникнуть по множеству причин, например, из-за усадки дома, деформирования профиля, частых сильных вибраций, ошибок при установке окон, механических воздействий. Специфика ремонтных работ в данном случае определяется степенью повреждения. Если трещина обнаруживается вскоре после ее возникновения, то при немедленном обращении к мастеру ее можно устранить быстро и недорого. В сложных случаях единственный способ решения проблемы состоит в полной замене стеклопакета.