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Распространенные причины ремонта пластиковых окон

Москва, 26.03.2020
Несмотря на то, что пластиковые окна характеризуются высоким качеством и продолжительным сроком службы, в некоторых случаях им требуется ремонт.
#PressRelease

Чаще всего необходимость провести ремонт окон пластиковых возникает по следующим причинам:

  • резкие перепады температур;
  • естественная усадка здания;
  • низкое качество материала, использованного для изготовления стеклопакетов или профиля;
  • использование агрессивных моющих составов;
  • ошибки, допущенные при выполнении замеров;
  • естественное изнашивание деталей фурнитуры;
  • низкокачественная установка окон;
  • механические воздействия.

Установить необходимость в проведении ремонта пластиковых окон нетрудно. Об этом можно сделать заключение как по прямым, так и по косвенным признакам. К первым относятся очевидные дефекты, например, провисание створок, дефекты профиля, трещины в стеклопакетах, проблемы с работой фурнитуры и др. Ко вторым относится наличие сквозняков, выделение конденсата, появление наледи, образование плесени.

В число самых распространенных дефектов, вызывающих необходимость ремонта пластиковых окон, входят:

  • Ухудшение работы механизма ручек. При наличии такого дефекта створки прилегают неплотно. Обычно причина заключается в недостаточном закручивании находящихся под декоративной накладкой ручки прижимных болтов. Эту проблему можно решить за несколько минут без особых усилий.
  • Перекосы створок. Такая ситуация возникает вследствие естественной нагрузки на фурнитуру из-за значительной тяжести створок. Под действием этого фактора прижим расположенных сверху и снизу петель делается слабее. Обычно данная проблема решается простой регулировкой петель, но иногда их приходится менять.
  • Повреждения профиля. Мелкие потертости и царапины можно устранить путем использования специальных химических составов. При наличии трещин в профиле требуется серьезный ремонт или даже его полная замена.
  • Растрескивание стеклопакетов. Это довольно серьезная проблема. Она может возникнуть по множеству причин, например, из-за усадки дома, деформирования профиля, частых сильных вибраций, ошибок при установке окон, механических воздействий. Специфика ремонтных работ в данном случае определяется степенью повреждения. Если трещина обнаруживается вскоре после ее возникновения, то при немедленном обращении к мастеру ее можно устранить быстро и недорого. В сложных случаях единственный способ решения проблемы состоит в полной замене стеклопакета.
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