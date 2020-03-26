Россия полностью прекращает авиасообщение с другими странами

С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и обратно. Соответствующее распоряжение получило Росавиации от правительства РФ, передает «Интерфакс», ссылаясь на поручение кабмина. Документ опубликован на сайте правительства.

Рейсы, которыми россияне возвращаются домой, попадают под исключение. Также продолжатся полеты по отдельным решениям. В целях скорейшей эвакуации россиян на родину МИД должен направить до 27 марта в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД России, а также компанию «Аэрофлот» списки россиян, сформированные 26 марта.

Помимо этого до 30 марта Минтранс и МИД при помощи Минобороны и Управления делами президента должны представить план по вывозу граждан России на родину. Для этих целей возможно привлечение бортов Минобороны, «Аэрофлота», специального летного отряда «Россия».

Начиная с 26 марта, на коронавирусную инфекцию будут тестировать всех граждан, пребывающих из стран, где отмечено активное распространение коронавируса. По прилету на родину у россиян будут измерять температуру, брать материала на выявление коронавируса, гражданам будет выдавать постановление государственного санитарного врача о двухнедельной домашней изоляции со дня возвращения в Россию.