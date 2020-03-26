Всеобщее тестирование на коронавирус в Исландии позволило получить важные данные

Массовыми тестирования населения на коронавирус сейчас никого не удивишь. Регулярно обновляется рейтинг стран по числу тестирований. Медики вполне логично считают, что чем больше проводится тестирований, тем больше выявляется больных и тем легче сдерживать распространение болезни.

Одним из лидеров по числу тестирований являются США, где проведено, по данным COVID Tracking Project, около 350 тысяч тестов на коронавирус Covid-19. В Исландии, по состоянию на вечер 22 марта, биотехнологическая компания deCode Genetics протестировала немногим более 10300 человек. С одной стороны, это, конечно, в абсолютном исчислении очень мало, но в процентном отношении это 2,83% от всего населения острова, составляющего 364 тысячи человек. Это самый высокий процент тестирования по отношению к населению. Для сравнения: для того, чтобы достигнуть такого же уровня, в США необходимо сделать 9,42 миллиона тестов, а в России, где по состоянию на 20 марта было проведено 156 тысяч тестов – 4,15 миллиона.

С другой стороны, в Исландии, по крайней мере, пока обходятся без комендантских часов и чрезвычайных положений.

Несмотря на то, что коронавирус терзает планету уже два месяца, известно о нем особенно в сравнении с уже нанесенным им ущербом очень мало. Для успешной борьбы с болезнью очень важна любая информация о Covid-19. Исландия в числе лидеров и по объему поставляемой информации о болезни.

Исландия отличается от других стран не только относительном количеством проведенных тестов, но и тем, что если в других странах тестируют лишь тех, у кого имеются симптомы коронавируса, исландцев проверяют независимо от наличия симптомов болезни. Такой подход помогает получить информацию о природе патогенна и его симптомах, о которых до сих пор известно далеко не все.

Всего в Исландии выявлено 218 случаев заражения Covid-19, что в процентном отношении с учетом ее крошечного населения намного выше, чем, скажем, в России. Однако благодаря такой системе тестирования удалось установить, что у половины инфицированных вообще нет симптомов.

«Ранние результаты исследований deCode Genetics показывают, что низкая доля общего населения заражена вирусом и что около половины зараженных не имеют симптомов болезни,- говорит главный эпидемиолог острова Торолфур Гуднасон.- У второй половины (инфицированных) средней силы симптомы, схожие с симптомами простуды».

Конечно, отсутствие симптомов затрудняет диагностирование и лечение болезни, а также способствует ее быстрому распространению, потому что согласно исследованию ученых Техасского университета в Остине более 10% случаев заражения происходят от людей, у которых нет симптомов.

Однако новые данные, уверен Гуднасон, помогут научному сообществу лучше понять коронавирус Covid-19, что поможет эффективнее с ним бороться и быстрее разработать вакцину.

Исландские медики сумели выявить как минимум 40 штаммов Covid-19, что позволяет исследовать различные мутации вируса. Исландским вирусологам удалось сделать еще один важный вывод: Covid-19 может становиться более контагиозным, но при этом менее опасным.

Многочисленные мутации можно сравнивать с отпечатками пальцев коронавируса, с помощью которых легче проследить его происхождение. К примеру, исландские медики проследили источник инфицирования у семи больных исландцев до одного из футбольных стадионов в Англии, куда они ездили болеть за любимую команду.

Карта коронавируса онлайн: maps.arcgis.com