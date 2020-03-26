В России привлечены к ответственности за нарушение карантина больше 500 человек

По сообщению МВД, в общей сложности в России было привлечено к ответственности за нарушение карантина более 500 человек. Новость передает «Интерфакс»,ссылаясь на официального представителя ведомства Ирину Волк. Она отметила, что проверку соблюдения режима гражданами, приехавшими из-за границы или находящимися на режиме самоизоляции, проводят полицейские вместе с сотрудниками Роспотребнадзора.

"Российские граждане привлекаются к ответственности за нарушение административного законодательства" -, отметила Волк. Она уточнила, что каждый день в проверках участвуют порядка 10 тысяч сотрудников полиции.

Ранее Россия отменила все авиасообщение с другими странами. Мера начнет действовать с 27 марта. Исключение составляют рейсы, которыми российские граждане возвращаются из-за рубежа. По прилету им будет выдаваться предписание о двухнедельном карантине. В России на 26 марта насчитывается более 800 случаев инфицированных коронавирусной инфекцией. Большая часть заболевших, более 400 человек, находятся в Москве. Врачи заявили о полной готовности стационаров и персонала к приему новых больных, если вирус начнет распространяться и дальше.