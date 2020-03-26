В России за сутки зафиксировано 182 новых случаев заболевания коронавирусом

За истекшие сутки в России общее количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией выросло на 182, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в стране.

Общее число заболевших в стране составляет 840. Речь идет об официально зарегистрированных случаях. Полностью поправилось и было выписано из больниц в России 9 человек. Уточняется, что новые случаи зарегистрированы в 18 регионах, из которых 136 заболевших в Москве. Семь больных находятся в Свердловской области, по пять в Санкт-Петербурге и Пермском крае. В Якутии выявлено 4 случая заболевания, по три инфицированных госпитализированы в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане. По два человека заразились в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе. В Хакассии и Кемеровской области подтвердилось по одному случаю заболевания.

В штабе сообщили, что все заболевшие ранее вернулись из стран с эпидемиологически неблагоприятной обстановкой. Все заболевшие вернулись из поездок в последние последние две недели, говорится в релизе штаба.