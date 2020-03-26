Вирусолог рассказал, как в России постараются избежать «итальянского» сценария по коронавирусу

Как рассказал экс - главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук, профессор, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире НСН главной задачей российской медицины является сейчас избежать «итальянского» сценария распространения коронавируса.

«В Италии сделали очень большую ошибку, что госпитализировали всех подряд, в то время, когда в госпитализации нуждаются всего 20%», - рассказал Малышев. Он уточнил, что больницы «забили» людьми, которые переносили болезнь в легкой форме, как результат на медиков легла запредельная нагрузка и возник дефицит больничных коек.

В этой связи в России не будут госпитализировать «лиц не пожилого возраста без тяжелых болезней с легкими формами протекания заболевания». По приказу департамента здравоохранения, лечить в больницах будут только 20% среднетяжелых и тяжелых пациентов, добавил специалист.

Врач отметил, что положительными примерами по борьбе с распространением коронавируса являются ситуации в Корее, Германии и Китае. Малышев уточнил, что «худшего сценария может не случиться, но лучше подготовиться заранее». В этих целях по всей России подготовлено 50 тысяч коек.