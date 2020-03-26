Врачи готовятся к распространению в России коронавируса по типу ядерного взрыва

Врачи в России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, рассказал ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ Николай Малышев.

Специалист уверен, что распространение заболевания в России уже приобрело геометрическую прогрессию, пишет РИА «Новости». Врач напомнил, что за последние сутки коронавирусом заразились 163 человека, что в три раза превышает цифру днем ранее.

«Впереди «взрывное» развитие по типу ядерной реакции», - отметил врач. В этой связи по всей стране идет экстренная подготовка новых стационаров, мест для больных. По возможности, они оборудуются по последним требованиям.

«Когда начинается это взрывное развитие, самое важное — не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется», - добавил Малышев. По данным на 26 марта в России зарегистрировано 658 заболевших коронавирусной инфекцией. 30 человек уже выписаны из больниц.

Напомним, в конце декабря прошлого года власти Китая заявили в ВОЗ о вспышке в мегаполисе Ухань неизвестной инфекции. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.