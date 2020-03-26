Выбор бизнec-бpoкepa: важные критерии

Поэтому при выборе бизнес-брокера, имеющего огромный опыт работы не только на российском, но и на зарубежном рынке, такого как Investmakler, необходимо выполнять ряд правил, приведенных ниже.
Первым делом надо ознакомиться с вебсайтом брокерского агентства. Лучше всего, если он быстро находится через поисковые системы. Нужно обратить внимание на оформление объявлений о продаже бизнесов, включая качество фотографий и содержание текстов.
Профессиональные агентства, заслужившие хорошую репутацию на рынке данных услуг, нередко предоставляют кредиты на приобретение бизнеса. Это тоже является одним из критериев надежности фирмы. Обычно данные сведения также указываются на вебсайте. После нахождения подходящего агентства следует созвониться с его менеджерами и назначить личную встречу.
Поскольку работа бизнес-брокера, прежде всего, основывается на открытости и прозрачности, потенциальный клиент имеет право задать следующие вопросы:
- Где и каким образом брокер планирует искать покупателя? В случае получения невразумительных разъяснений или отказа от них под предлогом профессиональной тайны от сотрудничества с этим агентством следует отказаться. Вероятнее всего, четкий план работы у него попросту отсутствует, и все делается наобум.
- Над каким количеством проектов брокер работает в настоящее время, и какое число успешных проектов он реализовал за последний год? Для обеспечения достаточного качества работы текущее количество проектов не должно быть чересчур большим. И даже колоссальное число успешно реализованных проектов само по себе не является доказательством высокого качества предоставляемых агентством услуг. В среднем бизнес-брокер может одновременно работать над пятью проектами, заключая примерно двадцать успешных сделок за год.
- Какое количество времени брокеру потребуется на ознакомление с бизнесом? В большинстве случаев это непростой и продолжительный процесс. Если брокер говорит, что ему хватит двух часов, чтобы выяснить «все, что надо», то вероятность получения от него качественных услуг крайне низка.
- Каков состав команды специалистов, выполняющих комплекс работ по продаже бизнеса? Желательно, чтобы в агентстве имелся юрист для оформления всех документов, маркетолог для подготовки высококачественных рекламных текстов, оценщик для адекватного определения стоимости продаваемого бизнеса, менеджер по продажам для грамотной презентации продаваемого бизнеса будущим покупателям.