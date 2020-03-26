Выбор бизнec-бpoкepa: важные критерии

Поэтому при выборе бизнес-брокера, имеющего огромный опыт работы не только на российском, но и на зарубежном рынке, такого как Investmakler, необходимо выполнять ряд правил, приведенных ниже.

Первым делом надо ознакомиться с вебсайтом брокерского агентства. Лучше всего, если он быстро находится через поисковые системы. Нужно обратить внимание на оформление объявлений о продаже бизнесов, включая качество фотографий и содержание текстов.

Профессиональные агентства, заслужившие хорошую репутацию на рынке данных услуг, нередко предоставляют кредиты на приобретение бизнеса. Это тоже является одним из критериев надежности фирмы. Обычно данные сведения также указываются на вебсайте. После нахождения подходящего агентства следует созвониться с его менеджерами и назначить личную встречу.

Поскольку работа бизнес-брокера, прежде всего, основывается на открытости и прозрачности, потенциальный клиент имеет право задать следующие вопросы: