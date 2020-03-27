Бизнес может столкнуться с кризисом неплатежей

По данным агентства «Интерфакс», уже в близкой перспективе российский бизнес ждет рост неплатежей поставщикам из-за снижения деловой активности и выручки компаний.

Хотя в течение последних лет платежная дисциплина российского бизнеса стабильно улучшалась, из-за карантина, связанного с коронавирусом, бизнес будет вынужден снизить деловую активность, что отразится на их выручке и способности вовремя рассчитаться с поставщиками и контрагентами. Причем в зоне риска находится именно сектор МСБ, за счет которого росла доля своевременных выплат.

Так, согласно статистике системы «СПАРК-Интерфакс», доля «плохих плательщиков», допускающих среднюю просрочку более 90 дней, в России снизилась по итогам 2019 года до 5,2% против 5,9% в 2018 году. При этом происходило стабильное ускорение расчетов с поставщиками. Об этом свидетельствует Индекс платежной дисциплины клиентов, ежемесячно рассчитываемый на основе размещаемых данных в «СПАРК» компаниями из более чем 50 отраслей экономики.

В 2019 году наиболее заметное улучшение платежной дисциплины произошло в сегменте малого бизнеса. Доля компаний, рассчитывающихся в срок со своими поставщиками, выросла за год на 4,3 процентных пункта, до 72,1%. При этом доля допускающих среднюю просрочку более 90 дней сократилась на 0,8 процентных пункта, до 6%.

В сегменте среднего бизнеса доля рассчитывающихся в срок увеличилась на 3,8 процентных пункта, до 76,3%, а доля допускающих просрочку более 90 дней упала на 0,9 процентных пункта, до 4,6%. В сегменте крупного бизнеса доля аккуратных плательщиков выросла в отчетный период на 1,7 процентных пункта, до 75%, а доля допускающих просрочку более 90 дней – на 0,1 процентный пункт, до 4,2%.

Но тенденция к улучшению дисциплины расчетов может уже в ближайшее время смениться ростом неплатежей и просрочек. В первую очередь, в числе пострадавших отраслей экономики окажутся транспортный сектор и индустрия гостеприимства. Спрос на международные перевозки уже резко упал, негативные изменения уже почувствовала вся сфера услуг и ритейл. Те отрасли, которые меньше пострадали от кризиса, также перешли в режим экономии оборотных средств.

Ситуация усугубляется падением цен на нефть , что отразилось и на курсе рубля, резко ослабевшем по отношению к доллару и евро. В связи с этим подорожали импортные товары и комплектующие, что беспокоит российские компании, чей бизнес напрямую зависит от этих поставок.

На текущий момент не нельзя дать точный прогноз или назвать какие-то конкретные цифры относительно увеличения частоты платежных дефолтов или ухудшения платежной дисциплины бизнеса, так как кризис далеко не остановлен. Но, по оценке участников рынка, выводы о том, кто и как сильно пострадал от текущего кризиса, можно будет сделать уже в конце второго квартала 2020 года и в начале третьего.