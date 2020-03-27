Вход/Регистрация Подписка

Бизнес может столкнуться с кризисом неплатежей

Москва, 27.03.2020

По данным агентства «Интерфакс», уже в близкой перспективе российский бизнес ждет рост неплатежей поставщикам из-за снижения деловой активности и выручки компаний.

Хотя в течение последних лет платежная дисциплина российского бизнеса стабильно улучшалась, из-за карантина, связанного с коронавирусом, бизнес будет вынужден снизить деловую активность, что отразится на их выручке и способности вовремя рассчитаться с поставщиками и контрагентами. Причем в зоне риска находится именно сектор МСБ, за счет которого росла доля своевременных выплат. 

Так, согласно статистике системы «СПАРК-Интерфакс», доля «плохих плательщиков», допускающих среднюю просрочку более 90 дней, в России снизилась по итогам 2019 года до 5,2% против 5,9% в 2018 году. При этом происходило стабильное ускорение расчетов с поставщиками. Об этом свидетельствует Индекс платежной дисциплины клиентов, ежемесячно рассчитываемый на основе размещаемых данных в «СПАРК» компаниями из более чем 50 отраслей экономики.

В 2019 году наиболее заметное улучшение платежной дисциплины произошло в сегменте малого бизнеса. Доля компаний, рассчитывающихся в срок со своими поставщиками, выросла за год на 4,3 процентных пункта, до 72,1%. При этом доля допускающих среднюю просрочку более 90 дней сократилась на 0,8 процентных пункта, до 6%. 

В сегменте среднего бизнеса доля рассчитывающихся в срок увеличилась на 3,8 процентных пункта, до 76,3%, а доля допускающих просрочку более 90 дней упала на 0,9 процентных пункта, до 4,6%. В сегменте крупного бизнеса доля аккуратных плательщиков выросла в отчетный период на 1,7 процентных пункта, до 75%, а доля допускающих просрочку более 90 дней – на 0,1 процентный пункт, до 4,2%.

Но тенденция к улучшению дисциплины расчетов может уже в ближайшее время смениться ростом неплатежей и просрочек. В первую очередь, в числе пострадавших отраслей экономики окажутся транспортный сектор и индустрия гостеприимства. Спрос на международные перевозки уже резко упал, негативные изменения уже почувствовала вся сфера услуг и ритейл. Те отрасли, которые меньше пострадали от кризиса, также перешли в режим экономии оборотных средств.

Ситуация усугубляется падением цен на нефть , что отразилось и на курсе рубля, резко ослабевшем по отношению к доллару и евро. В связи с этим подорожали импортные товары и комплектующие, что беспокоит российские компании, чей бизнес напрямую зависит от этих поставок. 

На текущий момент не нельзя дать точный прогноз или назвать какие-то конкретные цифры относительно увеличения частоты платежных дефолтов или ухудшения платежной дисциплины бизнеса, так как кризис далеко не остановлен. Но, по оценке участников рынка, выводы о том, кто и как сильно пострадал от текущего кризиса, можно будет сделать уже в конце второго квартала 2020 года и в начале третьего.

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

«Норникель» заглядывает в будущее

Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. ФРС идет ва-банк
    Американский регулятор сегодня объявил о фактически безлимитной программе количественного смягчения (QE), при этом покупки будут касаться также и корпоративных облигаций
  2. Тайная жизнь в карантине
    Карантин в стране, по сути, еще не начался. Но культурная жизнь уже в коллапсе. Лавинообразно закрылись фестивали, театры, музеи, отменились разом все концерты. Перефразируя крылатую ленинскую фразу, можно сказать, что сегодня из всех искусств для нас доступнейшим является кино. Иные кинотеатры еще держат оборону, пуская на сеансы по 50 человек
  3. Польша может оставить «Северный поток-2» без газа
    Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur решил позволить польской нефтегазовой компании PGNiG участвовать в процедуре решения вопроса об исключении газопровода «Северный поток 2» из Европейской газовой директивы
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама