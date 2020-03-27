Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 1036

В России за последние сутки выявлено еще 196 инфицированных коронавирусной инфекцией, сообщает «Интерфакс». Таким образом, число заболевших на всей территории РФ достигло 1036 человек, передает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За сутки один человек скончался, в общей сложности в России насчитывается три летальных случая от вируса.

В штабе уточнили, что из 196 заболевших 157 выявлены в Москве, 12 инфицированных оказались жителями Крыма, 8 больных проживают в Подмосковье и трое в Волгоградской области. В Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской областях выявлено по два случая заболевания коронавирусом. Еще по одному заболевшему приходится на Тульскую, Ярославскую, Ивановскую, Орловскую, Ростовскую и Кировскую области, а также на Дагестан и Татарстан.

По данным ВОЗ общее число заболевших в мире превысило полмиллиона человек. Наибольшее количество заболевших выявлено в США –более 85 тыс. случаев, на втором месте находится Китай, в котором цифры остановились на более, чем 81 тыс. случаев коронавируса. В настоящее время в КНР сообщили о преодолении эпидемии. На третьем месте по числу инфицированных находится Италия, где выявлено более 80 тыс. заболевших коронавирусом.