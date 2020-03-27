Чистая прибыль «Россетей» составила 135 млрд руб. по РСБУ в 2019 году

Группа «Россети» подвела финансовые итоги 2019 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Компания закончила год с чистой прибылью прибыль объеме 135,2 млрд рублей против убытка в 11,5 млрд рублей годом ранее. Как поясняется в отчете, рост чистой прибыли связан с резким увеличением прочих доходов, которые выросли за прошедший год в 3,3 раза – до 167,894 млрд рублей.

Выручка возросла на 45% — до 39,435 млрд рублей, валовая прибыль — на 54,4%, до 34,777 млрд рублей. Чистые активы составили 484,2 млрд рублей и по состоянию на 31 декабря 2019 года превысили уставный капитал на 283,3 млрд рублей.

«Россети», являясь одним из мировых лидеров электросетевого комплекса, продолжают укреплять свои позиции, руководствуясь лучшими международными практиками и стараясь меняться вместе с потребностями наших клиентов. Улучшение операционной эффективности, снижение издержек за счет применения цифровых технологий и повышение прозрачности для наших акционеров остаются приоритетными направлениями развития компании», — прокомментировал показатели генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.