Вход/Регистрация Подписка

Италия отказалась подписывать решение саммита Евросоюза

Москва, 27.03.2020
#Коронавирус
#Мир
  • Италия отказалась подписывать решение саммита Евросоюза

Zuma\TASS

Европейское единство и солидарность трещат по швам. После того, как Брюссель отказался помогать итальянцам бороться с эпидемией коронавируса, Рим заблокировал решение саммита Евросоюза, прошедшего в режиме видеоконференции.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая перед верхней палатой итальянского парламента – Сенатом накануне саммита, предрек всей Европе глубокую и сильную рецессию, которую спровоцирует эпидемия коронавируса Covid-19. Для борьбы с ней, уверен Конте, необходимы специальные меры, включая европейские облигации, выпущенные всеми странами-членами ЕС, то есть совместный долг.

Джузеппе Конте призвал к выпуску европейских облигаций «восстановления» или, как их еще называют, «коронабондов» с длительным сроком погашения для борьбы с коронавирусом. Причем, Рим требует выпуска совместных облигаций не в неопределенном ближайшем будущем, а в течение 10 дней. Коронабонды, то есть коллективный долг всей объединенной Европы, должен выпустить Европейский инвестиционный банк (EIB).

Любопытно, что заявление Конте о недостаточной реакции ЕС на пандемию было опубликовано еще до окончания саммита.

«Европа сможет пережить потрясение только при помощи специальных чрезвычайных мер,- заявил Конте перед саммитом ЕС, на котором должна была обсуждаться реакция объединенной Европы на коронавирус.- Мы должны отреагировать посредством инновационных финансовых инструментов».

Девять европейских стран, включая Италию, Францию и Испанию, Португалию, Ирландию, Люксембург, Словению, Бельгию и Грецию выступили за выпуск евробондов для борьбы с коронавирусом, но богатые северные страны Германия, Австрия, Нидерланды и Финляндия, как обычно, выступили против совместного долга. Берлин, главный защитник политики жесткой экономии и так называемого Schwarze Null (черного ноля), при котором запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов, недавно, правда, заявил, что сейчас, в разгар пандемии коронавируса Covid-19, он отказывается от этой политики, но это не означает, что немцы поддержат выпуск коллективного европейского долга. Достаточно вспомнить долговой кризис 2010-12 годов. Тогда Франция и Италия тоже призывали к выпуску евробондов, но натолкнулись на жесткое сопротивление Германии, которая требовала высокой финансовой дисциплины от членов ЕС и утверждала, что каждая европейская страна должна нести ответственность за свои долги.

Резкий, почти ультимативный тон итальянского лидера понятен. Италия на первом месте в мире по количеству жертв коронавируса. За месяц на Апеннинах от него скончались 7503 человека. Министр экономики Италии Роберто Гуальтьери ожидает резкое снижение ВВП в первой половине года, которое по итогам всего 2020 г. составит несколько процентов.

Большинство экономистов смотрят на ближайшее будущее третьей экономики еврозоны очень пессимистично. К примеру, аналитики Goldman Sachs прогнозируют снижение ВВП Италии по итогам года на 11,6%.

Экономика Италии сейчас полностью остановилась из-за коронавируса. Между тем, премьер Конте сообщил о намерении правительства провести в апреле вторую программу помощи экономике в размере 25 млрд евро. Дополнительные расходы поднимут дефицит бюджета выше 4% от ВВП. Это вдвое больше поставленной в сентябре прошлого года задачи по бюджетному дефициту – 2,2%. По итогам 2019 г. дефицит бюджета Италии составил 1,6%. Это самый низкий показатель за 12 лет.

По данным онлайн-карты распространения коронавируса (проект Университета Джонса Хопкинса), количество зараженных в мире к утру 27 марта – 530 тысяч человек. Выздоровели 122 135 человек, умерли – 23 956.

Карта коронавируса онлайнmaps.arcgis.com

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

«Норникель» заглядывает в будущее

Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. ФРС идет ва-банк
    Американский регулятор сегодня объявил о фактически безлимитной программе количественного смягчения (QE), при этом покупки будут касаться также и корпоративных облигаций
  2. Тайная жизнь в карантине
    Карантин в стране, по сути, еще не начался. Но культурная жизнь уже в коллапсе. Лавинообразно закрылись фестивали, театры, музеи, отменились разом все концерты. Перефразируя крылатую ленинскую фразу, можно сказать, что сегодня из всех искусств для нас доступнейшим является кино. Иные кинотеатры еще держат оборону, пуская на сеансы по 50 человек
  3. Польша может оставить «Северный поток-2» без газа
    Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur решил позволить польской нефтегазовой компании PGNiG участвовать в процедуре решения вопроса об исключении газопровода «Северный поток 2» из Европейской газовой директивы
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама