Италия отказалась подписывать решение саммита Евросоюза

Европейское единство и солидарность трещат по швам. После того, как Брюссель отказался помогать итальянцам бороться с эпидемией коронавируса, Рим заблокировал решение саммита Евросоюза, прошедшего в режиме видеоконференции.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая перед верхней палатой итальянского парламента – Сенатом накануне саммита, предрек всей Европе глубокую и сильную рецессию, которую спровоцирует эпидемия коронавируса Covid-19. Для борьбы с ней, уверен Конте, необходимы специальные меры, включая европейские облигации, выпущенные всеми странами-членами ЕС, то есть совместный долг.

Джузеппе Конте призвал к выпуску европейских облигаций «восстановления» или, как их еще называют, «коронабондов» с длительным сроком погашения для борьбы с коронавирусом. Причем, Рим требует выпуска совместных облигаций не в неопределенном ближайшем будущем, а в течение 10 дней. Коронабонды, то есть коллективный долг всей объединенной Европы, должен выпустить Европейский инвестиционный банк (EIB).

Любопытно, что заявление Конте о недостаточной реакции ЕС на пандемию было опубликовано еще до окончания саммита.

«Европа сможет пережить потрясение только при помощи специальных чрезвычайных мер,- заявил Конте перед саммитом ЕС, на котором должна была обсуждаться реакция объединенной Европы на коронавирус.- Мы должны отреагировать посредством инновационных финансовых инструментов».

Девять европейских стран, включая Италию, Францию и Испанию, Португалию, Ирландию, Люксембург, Словению, Бельгию и Грецию выступили за выпуск евробондов для борьбы с коронавирусом, но богатые северные страны Германия, Австрия, Нидерланды и Финляндия, как обычно, выступили против совместного долга. Берлин, главный защитник политики жесткой экономии и так называемого Schwarze Null (черного ноля), при котором запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов, недавно, правда, заявил, что сейчас, в разгар пандемии коронавируса Covid-19, он отказывается от этой политики, но это не означает, что немцы поддержат выпуск коллективного европейского долга. Достаточно вспомнить долговой кризис 2010-12 годов. Тогда Франция и Италия тоже призывали к выпуску евробондов, но натолкнулись на жесткое сопротивление Германии, которая требовала высокой финансовой дисциплины от членов ЕС и утверждала, что каждая европейская страна должна нести ответственность за свои долги.

Резкий, почти ультимативный тон итальянского лидера понятен. Италия на первом месте в мире по количеству жертв коронавируса. За месяц на Апеннинах от него скончались 7503 человека. Министр экономики Италии Роберто Гуальтьери ожидает резкое снижение ВВП в первой половине года, которое по итогам всего 2020 г. составит несколько процентов.

Большинство экономистов смотрят на ближайшее будущее третьей экономики еврозоны очень пессимистично. К примеру, аналитики Goldman Sachs прогнозируют снижение ВВП Италии по итогам года на 11,6%.

Экономика Италии сейчас полностью остановилась из-за коронавируса. Между тем, премьер Конте сообщил о намерении правительства провести в апреле вторую программу помощи экономике в размере 25 млрд евро. Дополнительные расходы поднимут дефицит бюджета выше 4% от ВВП. Это вдвое больше поставленной в сентябре прошлого года задачи по бюджетному дефициту – 2,2%. По итогам 2019 г. дефицит бюджета Италии составил 1,6%. Это самый низкий показатель за 12 лет.

По данным онлайн-карты распространения коронавируса (проект Университета Джонса Хопкинса), количество зараженных в мире к утру 27 марта – 530 тысяч человек. Выздоровели 122 135 человек, умерли – 23 956.

Карта коронавируса онлайн: maps.arcgis.com