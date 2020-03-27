Как выбрать подходящую модель iPhone

Проблема выбора iPhone остается актуальной с момента появления на рынке первой модели этих устройств. Стоимость старых смартфонов, выпущенных компанией Apple, постоянно снижается, при этом данный производитель каждый год предлагает покупателям новые, более совершенные модели, выбрать которые можно в магазине appleavenue.ru.

iPhone 6s и 6s Plus остаются в продаже. Покупатели возвращают эти устройства в Apple по гарантии, после чего производитель заменяет бракованные детали и устанавливает электронику в новый корпус. При этом обновляются дисплей и батарея. Никаких внешних отличий от нового смартфона у такого изделия нет, при этом на него действует гарантия сроком один год. И все же покупка iPhone 6s и iPhone 6s Plus в 2020 году – не слишком удачная идея. Эти устаревшие модели работают слишком медленно.

iPhone 7/7 Plus, вопреки почтенному возрасту, продолжают сохранять востребованность. За последние несколько лет цены на них заметно снизились, и теперь бывший флагман Apple продается по цене нового смартфона, работающего на операционной системе Android. В пользу iPhone говорит долгосрочная поддержка – вероятно, седьмые модели получат и iOS 14.

У iPhone 8 гораздо больше интересных особенностей, чем у предыдущих моделей: выше мощность процессора, предусмотрены быстрая и беспроводная зарядки, использовать дисплей с поддержкой True Tone гораздо приятнее.

Смартфон iPhone X должен был пропасть с рынка уже давно, однако его запасы на складах оказались велики. Если делать выбор между iPhone X и XR, то здесь не все очевидно: внешне iPhone X выглядит привлекательнее, видеокамера у него лучше, а габариты меньше. Однако iPhone XR выигрывает по начинке: работает быстрее, а по емкости аккумулятора превосходит все аналоги.

Смартфон iPhone XS исчез из онлайн-магазина Apple, но по-прежнему предлагается большинством крупных торговых сетей. При этом особым спросом он не пользуется, из-за чего в конце 2019 года подешевел с 65 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Хит продаж 2019 года iPhone XR по своим характеристикам уступает смартфону iPhone XS, однако стоит заметно меньше него. А стоимость для покупателей нередко важнее, чем разрешение дисплея или дополнительные модули видеокамеры.

Смартфоны iPhone 11 Pro и 11 Pro Max превосходят своих предшественников практически по всем пунктам: прекрасные видеокамеры, отличная видеозапись, усовершенствованный дисплей и значительно увеличенная емкость аккумулятора. Однако стоимость этих устройств соответствует характеристикам топовых моделей, так что покупателям придется заплатить за такой гаджет более 100 тыс. руб.