Кличко: Киев потерял миллиард из-за коронавируса

Мэр города Киева Виталий Кличко заявил, что бюджет украинской столицы недосчитался одного миллиарда гривен (около 36 млн долларов США) в следствии карантинных мероприятий. «Сегодня мы созвали внеочередное заседание Киеврады, чтобы пересмотреть смету города с учетом затрат на борьбу с коронавирусом. Нам нужно внести коррективы в бюджет, перенаправить больше средств на медицинскую отрасль», - сказал Кличко.

Ранее в Киеве был остановлен весь общественный транспорт и закрыты все торговые заведения, кроме аптек и продовольственных магазинов.