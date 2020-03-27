Количество зараженных коронавирусом в мире больше полумиллиона

По данным онлайн-карты распространения коронавируса (проект Университета Джонса Хопкинса, arcgis.com), количество зараженных к утру 27 марта – 530 тысяч человек. Выздоровели 122 135 человек, умерли – 23 956.

США обогнали Китай и Италию по количеству зараженных, их уже 83 503, и на этом сходство заканчивается. Здесь 1201 умерший, и это один из самых низких процентов смертности. Но американские врачи считают, что смертность еще вырастет. Выздоровевших пока тоже мало, всего 680.

Ученые считают, что скорость распространения вирусной инфекции увеличилась, в том числе и России, где инфицированных пока немного. К началу суток 27 марта внутри страны зафиксировано 845 случаев заболеваний, причем 179 из них — за последние сутки, и это самый большой суточный прирост с момента проникновения коронавируса в Россию. При этом 39 человек выздоровели, двое скончались.

Государство принимает беспрецедентные меры, чтобы сдержать эпидемию. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, но сохраняется зарплата. С 27 марта прекращено авиасообщение со всеми странами, за исключением рейсов, которые возвращают россиян из-за границы.

Власти Москвы, где сейчас находится 546 заразившихся коронавирусом, дополняют эти меры и вводят целый ряд ограничений. Уже сейчас отмечается, что за первой нерабочей неделей может последовать вторая. По прогнозу главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, пик заболеваемости в Москве придется на 1-5 апреля. С ростом количества заболевших в Москве диагнозы могут начать ставить дистанционно, а больных, у которых заболевание проходит в легкой форме или без симптомов, оставят лечиться дома. Соответствующий приказ уже издал департамент здравоохранения Москвы.

С 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты рестораны, кафе и бары, кроме тех, что обслуживают на вынос или работают в режиме доставки. Закрывают свои двери торговые центры – в них будут открыты только аптеки и продуктовые магазины. Закрываются крупные городские парки. Прекратят свою работу салоны красоты, парикмахерские и все заведения, где предоставление услуг требует личного присутствия человека. В городе можно будет получить медицинскую помощь и реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми людьми, будет работать транспорт и банки, салоны связи, коммунальные службы и транспорт.

Соответствующие распоряжения от правительства получили и регионы.

По словам главного инфекциониста Москвы Николая Малышева, врачи по всей стране ждут взрывного роста, перепрофилируются стационары, готовятся новые койки.

«Мы должны параллельно осуществлять работу по вовлечению новых коек для возможности оказания помощи больным, которые инфицированы новой коронавирусной инфекцией, — разъяснила на заседании Координационного совета по коронавирусу при правительстве России Татьяна Голикова. — Регионы должны определить здания с адресами, где будут расположены такие койки, докупить для них оборудование, средства защиты с учётом ассигнований, которые выделялись и им, и Министерству промышленности и торговли».

Однако в волонтерских группах в телеграм-каналах идет напряженный поиск средств для покупки масок и средств защиты для врачей в регионах. Ищут не только деньги, но и сами средства защиты. В условиях развившегося ажиотажа маски сложно купить, и в ход идут строительные и спортивные товары: очки для плавания, строительные респираторы и щитки. Некоторые больницы не имеют практически ничего, и для них волонтеры собирают наборы первой необходимости, в которые входят 20 масок, две пары очков и щитки для защиты лица.

Правительство выделило 1,4 миллиарда рублей Роспотребнадзору на работу по созданию вакцин, расширение тестирования, создание новых тест-систем, поиск лекарств среди уже существующих и разработку новых.

По официальной информации, к 25 марта в России проведено 193 тысяч исследований на коронавирус нового типа. Тестирование проходит в 141 лаборатории 79 субъектов федерации. Тесты предоставлены 70 лабораториям из 36 регионов страны. К тестированию подключаются 17 лабораторий Федерального медико-биологического агентства в разных регионах страны, а также – постепенно – крупные частные лаборатории. По словам Татьяны Голиковой, первыми стали две лаборатории в Санкт-Петербурге.

Кроме того, тест на коронавирус сейчас можно сдать в нескольких лабораториях «Гемотест» в Москве и Подмосковье, и в течение нескольких недель его начнет проводить сеть лабораторий «Инвитро».