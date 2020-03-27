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Критерии и особенности выбора кровельных материалов для крыши

Москва, 27.03.2020
При возведении коттеджа, частного дома или дачи неизбежно приходится решать проблему выбора кровельных материалов.
#PressRelease

Чтобы понять какой кровельный материал лучше для крыши, необходимо руководствоваться следующими критериями:

  • Совокупные нагрузки на кровлю. Помимо веса выпавших атмосферных осадков, она должна быть способной выдержать воздействие ветра. Массу самого кровельного покрытия нужно подбирать так, чтобы стропильная система не подвергалась избыточной нагрузке.
  • Эксплуатационные свойства (механическая прочность, срок службы, коррозиеустойчивость, пожарная безопасность).
  • Конфигурация крыши. Для облицовки поверхностей, имеющих сложную геометрическую конфигурацию, подходит далеко не всякое покрытие.
  • Предназначение постройки. Для жилого здания первостепенное значение имеет долговечность, тогда как для хозяйственного строения гораздо важнее экономичность.
  • Стоимость. Она включает в себя стоимость самих кровельных материалов и затраты на их установку.
  • Эстетические свойства.

Анализ представленных на рынке кровельных материалов позволяет сделать следующие выводы:

  • При облицовке скатных крыш важно принимать во внимание минимальный угол уклона. Для большей части листовых кровельных материалов он равен двенадцати градусам, для штучных – не менее двадцати градусов.
  • Дороже всего стоят сланцевая и керамическая черепицы. Высокая стоимость этих материалов полностью оправдывается присущими им достоинствами.
  • В тех случаях, когда важнее всего сэкономить деньги (к примеру, при возведении хозяйственной постройки или гаража, где внешняя привлекательность и долговечность не имеют большого значения), предпочтение надо отдать профнастилу и ондулину.
  • Если требуется сэкономить деньги при обустройстве кровли жилого здания или дачи, то лучше всего использовать в этих целях гибкую однослойную черепицу или металлочерепицу.
  • По продолжительности эксплуатации среди всех кровельных материалов лидируют сланец и керамическая черепица. Они сохраняют свои свойства неизменными на протяжении полутора-двух столетий. Почти такой же долговечностью обладают композитная и цементно-песчаная черепицы. Не стоит сбрасывать со счетов и гибкую многослойную черепицу, продолжительность эксплуатации которой достигает шестидесяти лет.
  • Укладка штучных кровельных материалов выполняется быстрее и легче, чем монтаж листовых материалов. С укладкой гибкой черепицы легко справится даже новичок.
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