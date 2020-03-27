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Квартирный вопрос не портит сирот

Москва, 27.03.2020
Обеспечение жильем детей-сирот не первый год выделяют в качестве одного из приоритетных вопросов. Но воз и ныне там, сообщают в Счетной палате. И стал еще тяжелее.
#Социальная политика
#Счетная палата
#Общество
  • Квартирный вопрос не портит сирот

Россия. Ростовская область. 26 января. Воспитанники детского приюта при храме Святой Великомученицы Параскевы во время выполнения школьного домашнего задания

ИТАР-ТАСС Автор: Валерий Матыцин

Об обеспечении жильем детей-сирот постоянно напоминают на самом высоком уровне. Это один из вопросов государственной политики, которому, по идее, уделяется особое внимание при реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. И директивы по этому направлению тоже регулярно обновляются. А вот ситуация, если и меняется, то в худшую сторону, говорят аудиторы. Счетная палата проанализировала выполнение поручений Президента РФ и правительства по улучшению жизни детей-сирот в 2017-2019 годах, а также соответствующего комплекса мер на 2019-2021 годы. Выводы оказались, мягко говоря, неутешительными.

На 1 января 2020 года на жилищном учете состояло более 279 тысяч детей-сирот. При этом за 2019 год очередь тех, у которых право на жилплощадь возникло, но еще не реализовано (а их почти 70% от общего числа), выросло на 9%: с 175 тыс. до 191 тыс.

«Ежегодно на исполнение обязательств государства перед детьми-сиротами в консолидированных бюджетах предусматривается более 32 млрд рублей. В 2019 году на эти цели за счет всех источников было направлено 39,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 7,4 млрд рублей (18,8 %), за счет региональных бюджетов – 31,8 млрд рублей (81,2 %)», – говорится в отчете СП.

При этом возникает странная дихотомия, отмечают аудиторы. С одной стороны – денег слишком мало, чтобы всю имеющуюся очередь расселить. На это, по подсчетам экспертов нужно разом выложить 264,5 млрд рублей. Ну а если выделять деньги такими траншами, как в прошлом году, то удастся решить вопрос за 6-7 лет. Правда, речь идет только о тех очередниках, которые уже есть. А их количество, к сожалению, растет.

С другой стороны, средства, которых так не хватает, умудряются не расходовать в полном объеме! «Например, по итогам 2018 года остались не исполнены бюджетные назначения в сумме 3,2 млрд рублей. При этом за счет этих средств можно было бы обеспечить квартирами порядка 2,3 тыс. человек (расчетно)», – отмечают в Счетной палате.

А между тем, сироты пытаются выбить свои квадратные метры через суд. Система, кстати, довольно эффективная: в 2018 году из 25 тысяч человек, получивших долгожданные квартиры, половина сделала это именно на основании судебных решений. Более того – в 12 регионах вообще дают жилье детям-сиротам только в том случае, если так порешат служители Фемиды. Но любой действенный инструмент постепенно тупится: очередь сирот с решениями также растет. Если в 2018 году неисполненными были 23 тыс. документов, то в октябре 2019 года – уже 26,1 тыс.

 

Рассмотреть варианты

 

В Министерстве просвещения РФ решать проблему предлагают за счет расширения набора доступных инструментов. Например, детям-сиротам, которым уже исполнилось 25 лет предлагают выдавать не квартиру, а жилищный сертификат. «Это в первую очередь позволит использовать рынок вторичного жилья, который сегодня в регионах более развит, чем строительство нового жилья», – поясняет замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. Регионы должны будут сами установить сумму, срок действия такого сертификата, параметры жилья.

Параметры, кстати, вопрос больной. Они зачастую прописаны настолько расплывчато, что в итоге галочка о выдаче квартиры ставится, а по факту она просто непригодна для проживания. Дом может быть аварийным, могут быть проблемы, например, с инженерными коммуникациями. А может и вовсе быть так, что дом, в котором расположена долгожданная квартира, находится в заброшенном поселке, в 5 километрах от другого жилья, дорог и вообще любой инфраструктуры. Дьявол, как говорится, кроется в мелочах. Государство не мелочится, делегируя работу с нюансами субъектам Федерации, а там уже у каждого свое видение.

Есть и другое предложение: расширить географию выдаваемого жилья за пределы конкретных регионов. Сейчас все работает по принципу «где родился, там и поселился». Но рынок жилья, увы, не резиновый, и иногда дополнительную квартиру вовремя можно разве что нарисовать. При этом в другом регионе дела идут гораздо лучше. Причем не только с жильем, но и, к примеру, с работой. Почему бы не переехать?

«… если у региона или муниципалитета нет возможности предоставить жилье, то дети-сироты годами ждут жилье, но не могут его получить в другом регионе. При этом у нас есть регионы со свободным жильем, развитой социальной инфраструктурой и потребностями в трудовых ресурсах. В первую очередь это Дальний Восток, Байкальский регион, территории опережающего развития», – развивает мысль аудитор СП Светлана Орлова.

Почему бы и нет? Молодые, растущие регионы, ждут не менее активно растущих молодых людей. Классика. Правда, как быть со стоимостью квадратного метра? Все-таки однушка в Москве и однушка в Тынде – отнюдь не равнозначны.

 

«Точка 23»

 

Между сиротами и их жильем высится настоящая бумажная стена. Например, с возрастом, в котором наступает право на постановку в очередь на жилье, все ясно: 14 лет. Но в части нормативных актов указывается, что по достижении 23-летнего возраста, это право утрачивается. С другой стороны – оно сохраняется, если в очередь ожидающий был включен раньше. А есть нормативы, предписывающие регистрацию нового очередника вне зависимости от того, почему человек не оказался в списке раньше. Собственно, в этом помогает опять же Фемида: если суд установит, что раньше заявитель молчал по уважительной причине, его поставят в очередь.

Все эти разночтения приводят к тому, что список активно пополняется не только ребятами, которым исполнилось 14 (как изначально и должно быть), но и теми, «кому за... ».

«Так, только в Краснодарском крае за 2013–2015 годы в список необоснованно включены 794 человека в возрасте старше 23 лет, или 12,9 % от числа лиц, у которых на 1 января 2019 года наступило право на получение жилья в регионе. Подобные факты выявляются и в других регионах», – сообщают в СП. 

При этом аудиторы уже прогнозируют рост числа таких очередников во всех регионах. К решению квартирного вопроса все чаще подключаются общественные организации, которые помогают сиротам не только добрым словом, но и, как минимум, юридическими консультациями.

 

Магический квадрат

 

Но возраст – это еще цветочки. Жилищные квадраты иногда становятся буквально магическими. Аудиторы отмечают: из-за недостатков инфосистемы, в которой должны содержаться сведения о детях сиротах и, в том числе обеспечении их жильем, в ряде случаев происходит настоящий «фокус с исчезновением»!

«Состав информации о правах детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями, содержащейся в ЕГИССО, не позволяет проводить учет сведений о закрепленном жилье за детьми-сиротами. Например, в возрасте 14 лет ребенок-сирота имеет закрепленное жилье, но по достижении 18 лет по неустановленным причинам его лишается. Вместе с тем анализ причин утраты в регионах не проводится, а в ряде регионов учет такого жилья фактически не ведется, его сохранность не обеспечивается», – говорится в отчете СП.

Грешат таким волшебством в Мордовии и Татарстане, в Пермском крае, в Тульской и Сахалинской областях. 

И если уж объекты недвижимости чудесным образом исчезают (на бумаге, конечно, но, тем не менее), то что говорить о таких непоседливых объектах, как люди. Аудиторы сомневаются в достоверности сведений о численности детей-сирот, претендующих на жилье. Например, в Иркутской области из 10 тысяч 18-летних сирот, числящихся в очереди, местонахождение 3 тысяч – неизвестно. И потребность в том самом жилье не определена.

Кроме того, в большинстве регионов нет ни нормального таргетирования, ни, соответственно, планирования. Успехов в этом добились немногие, например, Московская область. Там до начала года формируется сводный список детей-сирот, которым в течение года исполнится 18. На основании этих данных составляется «дорожная карта», по которой действуют все участники процесса. Нарушителями занимается прокуратура и профильные ведомства. В самой Москве списки и вовсе формируются за год. Рассматриваются все аспекты, в том числе и имеющиеся судебные решения. В итоге, в положенный срок все именинники обеспечиваются квартирами из спецжилфонда. Более-менее отлажена система в Камчатском крае и в Приморье, где, кстати, уже работает система жилищных сертификатов.

Однако частности все-таки не особо выступают на фоне общей картины, увы, неприглядной. Эксперты, правда, ожидают, что в ближайшие годы количество детей, остающихся без родительской опеки будет сокращаться, но они лишь предполагают, а не располагают. В любом случае, на нет этот показатель в обозримом будущем вряд ли сойдет (за волшебством - это в ЕГИССО). Так что надо что-то делать уже сейчас.

Аудиторы рекомендуют начать все-таки с доработки нормативно-правовой базы. Что называется - «начни приводить жизнь в порядок с бумаг на рабочем столе». Кроме того, нужно то самое планирование, которое сейчас практикуют лишь немногие. Нужны конкретные (исчерпывающие) данные по потребностям, по имеющимся мощностям, планам строительства. А также не фокусники, но настоящие профессионалы, которые все это синхронизируют.

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