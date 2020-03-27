На рынке гречки выявлен картельный сговор

По сообщению главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, на рынке гречневой крупы выявлены признаки картельных соглашений, сообщает РИА «Новости» результаты предварительного расследования. По словам главы ФАС, к подобным выводам служба пришла по итогам 11 внеплановых выездных проверок.

«То есть все-таки наблюдаются элементы сговора между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно», — рассказал Артемьев журналистам. Он сообщил также, что в случае, если вина нарушителей в картельном сговоре будет доказана, им грозит до шести лет лишения свободы.

Только за прошлый год средние цены на гречку выросли на 45%, а в некоторых регионах продукт подорожал почти в два раза, рассказали эксперты. Если в 2018 году килограмм гречневой крупы стоил 47,96 рублей, то в декабре 2019-го — уже 69,7 рублей. Больше других регионов цены на данную крупу выросли в Пермском крае, Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае. Аналитики сельхозпроизводства объясняют рост цен на гречку сокращением посевных площадей на фоне перепроизводства в течение двух предыдущих лет. В последние недели на рост цен оказало влияние распространение коронавируса и, как результат, возросший спрос на гречневую крупу, а также на весь товарный ряд «кризисной продукции» «рис, макаронные изделия, соль, сахар, спички, лекарства и другие медицинские товары», добавили специалисты.