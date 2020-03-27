Вход/Регистрация Подписка

Американцам не хватило триллиона

Москва, 27.03.2020
Конгресс США удвоил запрошенную президентом Трампом сумму помощи экономике и гражданам
#Коронавирус
#Экономика США
#Экономика
  • Американцам не хватило триллиона

Коллаж: Аллан Ранну

Длительные и сложные переговоры между Конгрессом США и Белым домом о том, как поддержать национальную экономику и граждан в кризисе, вызванном замедлением деловой активности из-за пандемии коронавируса, закончились 25 марта. Они начались в пятницу, когда Сенат, в котором преимущество имеют демократы, отклонил предложение Белого дома и поддержавших его республиканцев в нижней палате Конгресса, сообщила CNN. Предложение заключалось в том, чтобы влить в экономику США 1 трлн долларов. Демократы же потребовали больших гарантий для американцев. В результате переговоров была заключена сделка на 2 трлн. Эта сумма равна 10% ВВП страны.

США, как и многие другие страны, борются с распространением COVID-19, вынуждая своих граждан находиться дома, закрывая малозначимые розничные точки, ограничивая передвижения. Результаты такой политики однотипны: бизнес сталкивается с ограничениями спроса и теряет доходы. Часть – вообще прекращает свою деятельность.

Между тем, еще в начале недели президент Дональд Трамп на пресс-конференции заявлял, что США – не та страна, которую «можно закрыть» и высказывал убежденность, что все очень скоро вернется на круги своя и, следовательно, бизнес быстро включится в исправление ситуации в экономике. В отличие от медиков он заявлял, что коронавирусная пауза продлится недели, а не месяцы. Судя по всему, именно этими соображениями руководствовался Белый дом, оценивая цену оздоровления экономики в 1 трлн. Но сенаторы с этим не согласились. Они так же, как многие наблюдатели, сочли, что президентом руководит предвыборный инстинкт, говорящий о том, что его шансы на второй срок сильно упадут, если выборы будут проходить на фоне депрессии. Поэтому он игнорировал статистические данные о скорости распространении вируса и даже то, что в день его выступления на пресс-конференции от коронавируса умерли почти сотня американцев.

2 трлн долларов – самое большое в истории  вливание в экономику Штатов ради ее оздоровления. Лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл оценил этот шаг как «инвестиции в нацию, необходимые в военное время». Все детали распределения этой суммы пока не раскрыты. Но известно, что 250 млрд долларов будут направлены на прямые выплаты американским домохозяйствам, 350 млрд – на займы малому бизнесу, 250 млрд – на обеспечение страховки по безработице, 500 млрд – на займы, гарантии по кредитам и инвестиции компаниям с ухудшившимся финансовым положением от Министерства финансов, 130 млрд – больницам, где лечатся заболевшие, 150 млрд – наиболее пострадавшим штатам. Планируется, что  граждане с доходом 75 тыс. долларов в год и менее получат по 1200 долларов, семьи с доходом 150 тыс. долларов и менее — 2400 долл. и плюс 500 долл на каждого ребенка. Безработным  в течение нескольких месяцев будет выплачиваться дополнительно по 600 долларов.

При этом оговорено, что компании, связанные с самим Трампом и его семьей, а также вице-президентом, главами министерств и членами Конгресса не смогут рассчитывать на помощь от Министерства финансов.

Закон о финансировании поддержки экономики также выделяет 9 млрд долларов Министерству сельского хозяйства, с тем, чтобы оно гарантировало неразрывность цепочек поставок самых необходимых товаров потребителям, в частности, продовольствия от поля до прилавка.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

«Норникель» заглядывает в будущее

Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. ФРС идет ва-банк
    Американский регулятор сегодня объявил о фактически безлимитной программе количественного смягчения (QE), при этом покупки будут касаться также и корпоративных облигаций
  2. Тайная жизнь в карантине
    Карантин в стране, по сути, еще не начался. Но культурная жизнь уже в коллапсе. Лавинообразно закрылись фестивали, театры, музеи, отменились разом все концерты. Перефразируя крылатую ленинскую фразу, можно сказать, что сегодня из всех искусств для нас доступнейшим является кино. Иные кинотеатры еще держат оборону, пуская на сеансы по 50 человек
  3. Польша может оставить «Северный поток-2» без газа
    Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur решил позволить польской нефтегазовой компании PGNiG участвовать в процедуре решения вопроса об исключении газопровода «Северный поток 2» из Европейской газовой директивы
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама