Американцам не хватило триллиона

Длительные и сложные переговоры между Конгрессом США и Белым домом о том, как поддержать национальную экономику и граждан в кризисе, вызванном замедлением деловой активности из-за пандемии коронавируса, закончились 25 марта. Они начались в пятницу, когда Сенат, в котором преимущество имеют демократы, отклонил предложение Белого дома и поддержавших его республиканцев в нижней палате Конгресса, сообщила CNN. Предложение заключалось в том, чтобы влить в экономику США 1 трлн долларов. Демократы же потребовали больших гарантий для американцев. В результате переговоров была заключена сделка на 2 трлн. Эта сумма равна 10% ВВП страны.

США, как и многие другие страны, борются с распространением COVID-19, вынуждая своих граждан находиться дома, закрывая малозначимые розничные точки, ограничивая передвижения. Результаты такой политики однотипны: бизнес сталкивается с ограничениями спроса и теряет доходы. Часть – вообще прекращает свою деятельность.

Между тем, еще в начале недели президент Дональд Трамп на пресс-конференции заявлял, что США – не та страна, которую «можно закрыть» и высказывал убежденность, что все очень скоро вернется на круги своя и, следовательно, бизнес быстро включится в исправление ситуации в экономике. В отличие от медиков он заявлял, что коронавирусная пауза продлится недели, а не месяцы. Судя по всему, именно этими соображениями руководствовался Белый дом, оценивая цену оздоровления экономики в 1 трлн. Но сенаторы с этим не согласились. Они так же, как многие наблюдатели, сочли, что президентом руководит предвыборный инстинкт, говорящий о том, что его шансы на второй срок сильно упадут, если выборы будут проходить на фоне депрессии. Поэтому он игнорировал статистические данные о скорости распространении вируса и даже то, что в день его выступления на пресс-конференции от коронавируса умерли почти сотня американцев.

2 трлн долларов – самое большое в истории вливание в экономику Штатов ради ее оздоровления. Лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл оценил этот шаг как «инвестиции в нацию, необходимые в военное время». Все детали распределения этой суммы пока не раскрыты. Но известно, что 250 млрд долларов будут направлены на прямые выплаты американским домохозяйствам, 350 млрд – на займы малому бизнесу, 250 млрд – на обеспечение страховки по безработице, 500 млрд – на займы, гарантии по кредитам и инвестиции компаниям с ухудшившимся финансовым положением от Министерства финансов, 130 млрд – больницам, где лечатся заболевшие, 150 млрд – наиболее пострадавшим штатам. Планируется, что граждане с доходом 75 тыс. долларов в год и менее получат по 1200 долларов, семьи с доходом 150 тыс. долларов и менее — 2400 долл. и плюс 500 долл на каждого ребенка. Безработным в течение нескольких месяцев будет выплачиваться дополнительно по 600 долларов.

При этом оговорено, что компании, связанные с самим Трампом и его семьей, а также вице-президентом, главами министерств и членами Конгресса не смогут рассчитывать на помощь от Министерства финансов.

Закон о финансировании поддержки экономики также выделяет 9 млрд долларов Министерству сельского хозяйства, с тем, чтобы оно гарантировало неразрывность цепочек поставок самых необходимых товаров потребителям, в частности, продовольствия от поля до прилавка.