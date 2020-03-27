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Нефть подкосила рынок акций

Москва, 27.03.2020

Российский рынок акций закончил неделю в минусе. Индекс Мосбиржи рухнул на -3,57% до 2401,11 пунктов, а индекс РТС снова опустился ниже 1000 пунктов (на -6,07% до 955,34 пунктов к концу сессии в пятницу).
Стоимость Brent по состоянию на 19:31 мск  составила 27,39 долларов за баррель (падение -4,40%).  Российская валюта слабеет – до 79,17 рублей за доллар.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 1000 человек. В Москве и Санкт-Петербурге временно закрываются кафе, рестораны, парки, приостановлено бронирование санаториев и пансионов по стране. Основной поток сдачи ЕГЭ перенесли с 25 мая на 8 июня.
Сразу несколько крупных компаний сообщили о падении прибыли по итогам 2019 года и это отразилось на их акциях: «Транснефть» (-2,40%), «Газпром» (-3,86%), «Россети» (-1,83%). Из нефтяных компаний хуже рынка торгуются акции «Лукойла» (-5,75%), «Татнефти» (-5,36%), «Башнефти» (обыкновенные -4,18%, «префы» - 4,97%), «Роснефти» (-4,24%), «Сургутнефтегаза» (-4,11%). Также в минусе крупные энергетики «Новатэк» (-5,29%), «Интер РАО» (-5,11%), из банков «Сбербанк» (-4,09%) и ВТБ (-4,31%).
В лидеры роста вырвались: «Полиметалл» (+2,35%), «МТС» (+1,42%), «Объединенная Вагонная Компания» (+0,80%), «Русснефть» (+0,63%).

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