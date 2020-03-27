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В Европе и США отказываются от дешевой саудовской нефти

Москва, 27.03.2020
#Нефть
#Экономика
  • В Европе и США отказываются от дешевой саудовской нефти

AP/TASS

Многие нефтеперерабатывающие заводы в США и Европе отказываются от дополнительной аравийской нефти, которую Эр-Рияд предлагает с большими скидками. Исход ценовой войны, начатой саудитами для возврата утерянной за три года ограничений добычи нефти доли рынка (особенно, в Европе) и для вытеснения с него американских сланцевиков, сейчас под большим вопросом, пишет Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свои источники в Эр Рияде и торговцев нефтью.

Saudi Arabian Oil Co. объявила 9 марта о снижении цен на нефть и о планируемом увеличении ее добычи в апреле на 2,5 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия (КСА) начала ценовую войну после того, как Россия отказалась продлевать соглашение ОПЕК+ на условиях Эр-Рияда.

Обвал спроса на нефть, вызванный остановкой предприятий и заводов в десятках стран и начавшийся в Китае, привел к резкому падению цен на нее. Саудовской Аравии сейчас нелегко найти при таких условиях новых покупателей для своей нефти. Поиски затруднило и то обстоятельство, что у многих покупателей хранилища уже заполнены нефтью.

На этой неделе, после того, как был объявлен жесткий двухнедельный карантин с остановкой промышленных предприятий в Индии, спрос на «черное золото» рухнул и во второй по численности населения стране планеты. По данным логистической компании Gulf Agency Company Ltd, 52 индийских порта перестали принимать грузы, включая, естественно, и нефть, сославшись на эпидемию коронавируса и всеиндийский карантин как на форс-мажорное обстоятельство.

Не на руку Эр-Рияду и резкий обвал цен на нефть марки Brent, даже более сильный, чем снижение цен на аравийскую нефть. Такие низкие цены вынуждают саудитов вводить в апреле дополнительные скидки на свою нефть марки Arab Light, чтобы оставаться конкурентоспособными.

В последние годы КСА не считало Европу своим главным рынком и уделяло главное внимание Азии с ее быстро растущим спросом. Однако сейчас Эр-Рияд пытается вытеснить из Европы российскую нефть, продавая свою нефть в Роттердаме по 25 долларов за баррель, то есть значительно дешевле, чем стоит российская нефть марки Urals.

Несмотря на такие низкие цены европейские НПЗ планируют сократить закупки аравийской нефти в апреле на 25%, сообщает Reuters, потому что главные европейские экономики, включая Германию, Францию, Испанию, Италию и Великобританию остановили производство в надежде замедлить распространение пандемии коронавируса Covid-19.

Слабым утешением для Эр-Рияда является то, что НПЗ по всей планете отказываются не только от аравийской нефти. К примеру, одна японская компания предлагает нефть из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с 10-процентной скидкой, потому что никак не может найти покупателей.

Ситуация может оказаться для КСА вдвойне опасной, потому что, как пишет WSJ, ссылаясь на торговцев нефтью, России удалось перенаправить нефть, которую она раньше продавала Европе, в Китай, где спрос на нее медленно восстанавливается.

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