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Преимущества и особенности систем спутникового мониторинга

Москва, 27.03.2020
Под спутниковым мониторингом понимается система слежения за находящимися в движении объектами, действующая при помощи спутниковой навигации.
#PressRelease

Эти объекты (вне зависимости от среды, в которой они находятся, – в воде, в воздухе или на земле) передают сведения о своем местонахождении (высоту и географические координаты) с использованием радиоволн или сотовой связи. Важнейшая функция спутниковой навигации заключается в нахождении оптимального пути для перемещения из одного пункта в другой.

Но главное предназначение спутникового мониторинга состоит в решении совершенно иной задачи, хотя прокладывание оптимального маршрута предусмотрено почти во всех приборах. С помощью спутникового мониторинга решаются проблемы транспортной логистики, контролируются автопарки и грузоперевозки, осуществляется контроль транспорта. Данная система работает следующим образом: объект наблюдения оснащается специальным модулем, передающим на спутник требуемую информацию (скорость его движения, время выключения и включения, количество горючего в топливном баке и пр.). Спутник передает все эти данные на компьютер, где они при помощи специального программного обеспечения представляются в удобном формате, позволяющем строить различные графики и составлять отчеты. Кроме того, существует офлайновый способ использования систем спутникового мониторинга, при котором все сведения записываются в «черный ящик», а затем после прибытия в диспетчерский пункт считываются из него. Второй способ обычно используется для спутникового мониторинга транспортных средств.

Спутниковый мониторинг применяют многие компании, которым нужно дистанционно контролировать работников или объекты. При использовании этой системы для контроля за водителем диспетчер постоянно следит:

  • совершал ли водитель отклонения от установленного маршрута;
  • выполнялся ли слив горючего;
  • делались ли непредусмотренные планом остановки.

С помощью продвинутых комплексов можно следить не только за перечисленными выше действиями водителя, но и за степенью его усталости, чтобы напоминать ему о необходимости отдыха или смены.

Установка систем спутниковой навигации на пассажирские автобусы и на грузовые автотранспортные средства выполняется в обязательном порядке. Это обусловлено тем, что данные системы позволяют быстро определить местоположение данных транспортных средств в случае аварии.

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