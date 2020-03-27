Российские специалисты приступили к оказанию помощи жителям итальянского Бергамо

Российские военные медики и специалисты Войск РХБ защиты приступили к работе в пансионатах для пожилых людей итальянского города Бергамо совместно с местными специалистами, передает телеканал «Звезда».

В пансионатах, как уточняется, располагают инфицированных коронавирусной инфекцией. В общей сложности российские вирусологи будут лечить пожилых пациентов с диагнозом коронавирус в 65 пансионатах, перепрофилированных на прием пожилых пациентов. Параллельно российские военные продезинфицируют при помощи специальной военной техники помещения и прилегающие территории.

«Российские военные специалисты, прибывшие в Бергамо, приступили к практическому выполнению задач по оказанию помощи гражданам Итальянской Республики», - сообщает Минобороны РФ. В ведомстве также рассказали, что в пригороде Бергамо российские военные развернули «лабораторию полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, а также пункты спецобработки техники, которая задействована в проведении дезинфекции».

Напомним, российские военные медики прибыли в Италию по договоренности премьера страны Джузеппе Конте с российским президентом Владимиром Путиным для помощи в борьбе с коронавирусом. В распоряжении российских военных медиков находятся мобильные лаборатории, которые позволяют в кратчайшие сроки определять возбудителя инфекции.

Накануне состоялись консультации представителей Агентства по охране здоровья граждан, Департамента гражданской защиты Италии и министерств обороны двух стран. В ходе консультаций были определены потребности, объемы и первоочередные задачи российской помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.