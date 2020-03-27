Вход/Регистрация Подписка

Российские специалисты приступили к оказанию помощи жителям итальянского Бергамо

Москва, 27.03.2020
  • Российские специалисты приступили к оказанию помощи жителям итальянского Бергамо

Минобороны РФ

Российские военные медики и специалисты Войск РХБ защиты приступили к работе в пансионатах для пожилых людей итальянского города Бергамо совместно с местными специалистами, передает телеканал «Звезда».

В пансионатах, как уточняется, располагают инфицированных коронавирусной инфекцией. В общей сложности российские вирусологи будут лечить пожилых пациентов с диагнозом коронавирус в 65 пансионатах, перепрофилированных на прием пожилых пациентов. Параллельно российские военные продезинфицируют при помощи специальной военной техники помещения и прилегающие территории.

«Российские военные специалисты, прибывшие в Бергамо, приступили к практическому выполнению задач по оказанию помощи гражданам Итальянской Республики», - сообщает Минобороны РФ. В ведомстве также рассказали, что в пригороде Бергамо российские военные развернули «лабораторию полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, а также пункты спецобработки техники, которая задействована в проведении дезинфекции».

Напомним, российские военные медики прибыли в Италию по договоренности премьера страны Джузеппе Конте с российским президентом Владимиром Путиным для помощи в борьбе с коронавирусом. В распоряжении российских военных медиков находятся мобильные лаборатории, которые позволяют в кратчайшие сроки определять возбудителя инфекции.

Накануне состоялись консультации представителей Агентства по охране здоровья граждан, Департамента гражданской защиты Италии и министерств обороны двух стран. В ходе консультаций были определены потребности, объемы и первоочередные задачи российской помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

«Норникель» заглядывает в будущее

Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. ФРС идет ва-банк
    Американский регулятор сегодня объявил о фактически безлимитной программе количественного смягчения (QE), при этом покупки будут касаться также и корпоративных облигаций
  2. Польша может оставить «Северный поток-2» без газа
    Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur решил позволить польской нефтегазовой компании PGNiG участвовать в процедуре решения вопроса об исключении газопровода «Северный поток 2» из Европейской газовой директивы
  3. Нефтяная война: США могут нарушить самое большое табу
    США и Саудовская Аравия могут предпринять совместные меры по стабилизации цен на нефть.
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама