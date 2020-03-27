Сочи вводит ограничения из-за наплыва бронирований

В Сочи из-за наплыва бронирований отелей на период нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля, власти Краснодарского края ввели ограничения. Об этом сообщил в своем инстаграме губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Чиновник добавил, что среди дополнительных мер, которые власти края предпринимают, подписание постановления о закрытии на этот период всех торговых центров, парков, точек общепита. С этого момента кафе и рестораны смогут готовить еду только навынос. Также ограничивается авиасообщение между Краснодаром и Сочи, сокращается объем пассажирских перевозок на автобусах и железнодорожных поездах.

Кондратьев добавил, что «в случае выявления хотя бы одного заболевшего коронавирусом» предусмотрена возможность приостановки деятельности санаториев и предприятий. Губернатор также напомнил, что дополнительная неделя выходных объявлена для «возможности побыть дома, ограничить контакты и передвижения, чтобы снизить скорость распространения коронавируса». Это период не является дополнительными каникулами или отпуском, заключил чиновник.

Ранее с призывом к туристам не посещать Сочи во время нерабочей недели обратился мэр города-курорта Алексей Копайгородский на своей странице в социальной сети.