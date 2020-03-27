США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах в четверг достигло 81 378. Это больше, чем в любой другой стране, в том числе в Италии и Китае, сообщает Reuters.

В Китае на данный момент 81 285, а в Италии 80 539 случаев инфицирования коронавирусом.

От осложнений, вызванных новым коронавирусом, в мире умерли более 24 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса на основе информации, предоставленной системами здравоохранения разных стран. Число заразившихся превышает 531,7 тыс.

Больше всего больных скончалось в Италии — 8215.