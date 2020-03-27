Три акции, которые выиграли на этой неделе. А что с вкладами?

«На руку» золотодобытчикам «Полюс» и Polymetal играет продолжающееся бегство инвесторов от риска — желтый метал подорожал за минувшую неделю на 9,12% до 1638 долларов за тройскую унцию. На торгах минувшего вторника темпы прироста цены золота стали рекордными за последнее десятилетие — сразу на 6,4 %. Такая динамика связана не столько с обстановкой на рынках, сколько с тем, что наконец сбылась мечта президента США Дональда Трампа: в США пришли отрицательные ставки. Все казначейские векселя со сроком погашения до 3 месяцев торгуются с отрицательной доходностью. Более того, инвесторы ожидают дальнейшего снижения ставок ФРС, а значит большая часть кривой 10-летних UST уйдет «в минус». Как итог, происходит перетекание из UST в золото. При этом ажиотаж столь силен, что наблюдается дефицит поставок физического золота.

Ралли в акциях «Татнефти», скорее всего, связано с некоторой стабилизацией цены нефти на рынке, и инвесторы стремятся скупить подешевевшие бумаги — учитывая их отличную дивидендную доходность: ожидается около 12% по обычным акциям и более 12% по префам. Кроме того, 31 марта ожидается отчет компании, и это служит дополнительным фактором, подогревающим котировки.

Между тем народ запасается не только туалетной бумагой, но и наличными. Так Ассоциация банков России (АБР) направила главе Банка России Эльвире Набиуллиной письмо о росте заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег. Предположительно, это вызвано предложением Владимира Путина взимать налог с доходов по крупным вкладам (от 1 млн рублей).

Однако есть и другое объяснение увеличения оттока вкладов — возможно, на наших глазах начинают появляться первые признаки кризиса ликвидности Люди могут просто запасаться деньгами на время домашнего карантина и забирать сбережения на фоне сокращений зарплат и рабочих мест.

В пользу этой версии говорит тот факт, что еще до объявления о налогах на крупные вклады некоторые банки начали повышать ставки по депозитам. Так, Тинькофф повысил ставки по вкладам в рублях (до 5-6%, в зависимости от срока и категории) и долларах США (до 0,5-1,5%, в зависимости от срока и категории) и по накопительным счетам в рублях. Также повысили ставки по вкладам в рублях Совкомбанк (на 0,5% по целому ряду вкладов) и МКБ (до 6,3% по одному из вкладов, до 6,5% по накопительному счету). Однако нужно учитывать, что незадолго до Нового года банки снижали ставки, и возможно, «перегнули палку»,

Третий момент — официальный структурный профицит ликвидности банковского сектора сократился с 3,73 трлн рублей 23 марта до 2,96 трлн рублей 27 марта. Однако, по мнению аналитиков, ситуация еще очень далека от критической. «Структурный профицит ликвидности банковского сектора ЦБ составил на начало дня 27 марта 3 трлн рублей. Это более чем комфортный уровень, банкам просто некуда девать свою ликвидность, они вынуждены ее размещать в низкодоходные инструменты регулятора, — разъясняет начальник аналитического управления, член совета директоров банка БКФ Максим Осадчий. — Другие показатели, отражающие состояние денежного рынка, такие как ставки МБК, в последние дни менялись относительно слабо. Так что пока говорить о кризисе ликвидности в банковском секторе рано. Хотя отдельные банки и могут испытывать проблемы, но в целом все довольно спокойно».