Вход/Регистрация Подписка

Три акции, которые выиграли на этой неделе. А что с вкладами?

Москва, 27.03.2020
Полюс - прирост на 30,6%, Полиметалл - на 24,23%, Татнефть - на 28,44%.
#Финансы
#Фондовый рынок
#Денежное обращение
#Экономика
  • Три акции, которые выиграли на этой неделе. А что с вкладами?

Запасаются ликвидностью

Владимир Смирнов/ТАСС

«На руку» золотодобытчикам «Полюс» и Polymetal играет продолжающееся бегство инвесторов от риска — желтый метал подорожал за минувшую неделю на 9,12% до 1638 долларов за тройскую унцию.  На торгах минувшего вторника темпы прироста цены золота стали рекордными за последнее десятилетие — сразу на 6,4 %. Такая динамика связана не столько с обстановкой на рынках, сколько с тем, что наконец сбылась мечта президента США Дональда Трампа: в США пришли отрицательные ставки. Все казначейские векселя со сроком погашения до 3 месяцев торгуются с отрицательной доходностью. Более того, инвесторы ожидают дальнейшего снижения ставок ФРС, а значит большая часть кривой 10-летних UST уйдет «в минус».   Как итог, происходит перетекание из UST  в золото. При этом ажиотаж столь силен, что наблюдается дефицит поставок физического золота.

Ралли в акциях «Татнефти», скорее всего, связано с некоторой стабилизацией цены нефти на рынке, и инвесторы стремятся скупить подешевевшие бумаги — учитывая их отличную дивидендную доходность: ожидается около 12% по обычным акциям и более 12% по префам.  Кроме того, 31 марта ожидается отчет компании, и это служит дополнительным фактором, подогревающим котировки.

Между тем народ запасается не только туалетной бумагой, но и наличными. Так Ассоциация банков России (АБР) направила  главе Банка России Эльвире Набиуллиной письмо о росте заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег. Предположительно, это вызвано предложением Владимира Путина взимать налог с доходов по крупным вкладам (от 1 млн рублей).

Однако есть и другое объяснение увеличения оттока вкладов — возможно, на наших глазах начинают появляться первые признаки кризиса ликвидности Люди могут просто запасаться деньгами на время домашнего карантина и забирать сбережения на фоне сокращений зарплат и рабочих мест.

В пользу этой версии говорит тот факт, что еще до объявления о налогах на крупные вклады некоторые банки начали повышать ставки по депозитам. Так, Тинькофф повысил ставки по вкладам в рублях (до 5-6%, в зависимости от срока и категории) и долларах США (до 0,5-1,5%, в зависимости от срока и категории) и по накопительным счетам в рублях. Также повысили ставки по вкладам в рублях Совкомбанк (на 0,5% по целому ряду вкладов) и МКБ (до 6,3% по одному из вкладов, до 6,5% по накопительному счету). Однако нужно учитывать, что незадолго до Нового года банки снижали ставки, и возможно, «перегнули палку»,

Третий момент — официальный структурный профицит ликвидности банковского сектора сократился с 3,73 трлн рублей 23 марта до 2,96 трлн рублей 27 марта. Однако, по мнению аналитиков, ситуация еще очень далека от критической. «Структурный профицит ликвидности банковского сектора ЦБ составил на начало дня 27 марта 3 трлн рублей. Это более чем комфортный уровень, банкам просто некуда девать свою ликвидность, они вынуждены ее размещать в низкодоходные инструменты регулятора, — разъясняет начальник аналитического управления, член совета директоров банка БКФ Максим Осадчий. — Другие показатели, отражающие состояние денежного рынка, такие как ставки МБК, в последние дни менялись относительно слабо. Так что пока говорить о кризисе ликвидности в банковском секторе рано. Хотя отдельные банки и могут испытывать проблемы, но в целом все довольно спокойно».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

«Норникель» заглядывает в будущее

Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. ФРС идет ва-банк
    Американский регулятор сегодня объявил о фактически безлимитной программе количественного смягчения (QE), при этом покупки будут касаться также и корпоративных облигаций
  2. Польша может оставить «Северный поток-2» без газа
    Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur решил позволить польской нефтегазовой компании PGNiG участвовать в процедуре решения вопроса об исключении газопровода «Северный поток 2» из Европейской газовой директивы
  3. Нефтяная война: США могут нарушить самое большое табу
    США и Саудовская Аравия могут предпринять совместные меры по стабилизации цен на нефть.
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама